Поки інвестори рахують збитки, родина Трампа заробила на токенах $660 млн

Родина чинного президента США Дональда Трампа заробила набагато більше на криптовалютному проєкті World Liberty Financial (WLFI), ніж було відомо раніше. За даними Bloomberg Billionaires Index, сукупні продажі токенів WLFI склали близько $1,55 мільярда, що збільшило загальний статок родини приблизно на $660 мільйонів — після врахування раніше невідомих транзакцій.

Додаткові продажі токенів WLFI збільшили статки родини Трампів приблизно на 9% до $6,8 млрд. Більшість інвесторів, які купили криптовалюту Трампа на піку вартості, досі знаходяться в глибокому мінусі.

Як знайшли приховані продажі

Після закриття двох публічних раундів фінансування, в яких інвестори вклали понад $550 мільйонів, проєкт продав додаткові 5,9 мільярда токенів приватним акредитованим інвесторам — у рамках угод на сотні мільйонів доларів, причому значна частина надходжень була спрямована на рахунки структур, пов’язаних із засновниками.

Ці транзакції стали відомі завдяки розслідуванню: аналітична платформа Tokenomist.ai на запит Bloomberg вивчила документи корпоративного управління WLFI і виявила, що кількість токенів, записаних на засновників, команду, радників і партнерів, зросла без жодних публічних пояснень.

World Liberty підтвердила продажі Bloomberg, назвавши їх «white glove»-транзакціями з приватними покупцями, однак відмовилася розкривати, хто ці покупці та куди пішли гроші.

Частка Трампів і масштаб статків

Оскільки структури, пов’язані з Трампами, мають право на 75% виручки від продажу токенів WLFI, їхня частка склала близько $660 мільйонів. За даними Bloomberg, World Liberty Financial стала для родини Трампів більш цінним активом, ніж Trump Media або курорт Мар-а-Лаго.

З кінця 2024 року Трампи накопичили сотні мільйонів доларів із портфеля криптовалютних інтересів — від майнінгу біткоїнів до мемкоїну, названого на честь президента.

Збитки на папері та ризиковані схеми

Водночас не все так однозначно. Заблоковані токени WLFI, якими володіє родина президента, втратили близько $2,4 мільярда в паперовій вартості через різке падіння ціни токена — однак ці збитки залишаються нереалізованими, оскільки токени ще не можна продати.

Крім цього, проєкт розмістив 5 мільярдів власних WLFI-токенів у децентралізованому протоколі кредитування Dolomite і позичив під них приблизно $75 мільйонів у стейблкоїнах. Критики стверджують, що така структура може дозволити родині Трампа конвертувати активи в готівку, не чекаючи розблокування, яке може тривати роки. Всі інші тримають на балансі віртуальні токени, які поступово втрачають в ціні.

Скандал накладається на законодавчу дискусію

Розкриття цих даних збіглося з підготовкою Сенатського банківського комітету до розгляду законопроєкту CLARITY Act, де тривають напружені переговори щодо того, чи повинен закон містити етичні обмеження, що забороняють федеральним чиновникам отримувати прибуток від криптовалютних проєктів під час перебування на посаді. Сенатор Кірстен Джилліброд заявила, що демократи не підтримають законопроєкт без такого положення.

Те, що відбувається, не має прецеденту в американському фінансовому житті: сім’я чинного президента володіє фінансовими частками в живому токен-проєкті — встановлює правила управління, спрямовує продажі з казначейства, збирає виручку — тоді як рядові інвестори опиняються з вкрай обмеженими можливостями вийти з позиції.

