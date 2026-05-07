Telegram отримав захист від накрутки ботів

Месенджер Telegram отримав чергове оновлення з кількома помітними функціями.

Головна новина — користувачі тепер мають можливість створювати власні стилі в ШІ-редакторі повідомлень. Щоб налаштувати стиль, достатньо придумати йому назву, підібрати емодзі та написати інструкцію для нейромережі. Готовими стилями можна ділитися з іншими користувачами, пише «Код Дурова».

Адміністратори каналів отримали більше контролю над опитуваннями. Тепер можна обмежити накрутку ботів в опитуваннях, дозволючи голосування лише тим підписникам, які приєдналися більш ніж 24 години тому. Також можна обмежувати участь за географічним принципом — залишаючи доступ лише для користувачів із певних країн.

У групових чатах з’явилася можливість видаляти чужі реакції на повідомлення. Крім того, адміністратори можуть повністю заборонити відправку реакцій — як для всіх учасників, так і вибірково.

Ще одна важлива зміна стосується бізнес-ботів: тепер їх можна підключати до будь-якого акаунту без підписки. Раніше ця функція була доступна лише платним користувачам.

Оновлення Telegram вже доступне на застосунків на iOS та Android.

Нагадаємо, російська система фільтрації трафіку не може справитись з блокуванням Telegram.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn