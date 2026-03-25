Новини 25/03/2026 10:34

Російська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейд

Схоже, чергова спроба Кремля повністю заблокувати Telegram поки зазнає фіаско. Інфраструктура фільтрації трафіку (ТСПУ — «Технические средства противодействия угрозам») не витримує навантаження. Це призвело до того, що через проблеми інтернет-цензури на пристроях російських користувачів раптово почали відкриватись давно заблоковані сайти, пише «Медуза».

За словами поінформованих джерел, місцева ТСПУ має обмежену потужність, і коли система не справляється з обробкою обсягів трафіку, вона йде напряму. Це сталося в ніч з 22 на 23 березня, коли у користувачів почали відкриватися заблоковані сайти. Тоді в систему ввели велику кількість нових правил фільтрації, і вона не впоралася. «Щоб вирішити проблему, потрібно посилити саму систему, встановивши більше вузлів фільтрації та збільшити потужність», — каже експерт.

Кількість скарг на роботу Телеграм на сервісі сбой.рф свідчать про відсутність повного блокування. Влада періодично намагається обмежити доступ, однак зазнає невдач.

Графік проблем у роботі Telegram в Росії за даними сбой.рф

Для виправлення ситуації Мінцифри РФ планує масштабний інфраструктурний апгрейд. Пропускну спроможність систем фільтрації трафіку до 2030 року збільшать у 2,5 раза — до 954 Тбіт/с. Очікується, що вже до кінця 2026 року вона буде обробляти 100% трафіку російського сегменту інтернету.

Бюджет, виділений на цей проект, зросте на 14,9 мільярда рублів (до 83,7 мільярда або трохи більше $1 млрд).

Технічний аудит проблеми: Чому поточний стек «ліг»?

Поточна мережа російської ТСПУ, яка побудована на базі DPI-рішень (Deep Packet Inspection), зіткнулася з кількома критичними викликами:

  • Протокольна гнучкість: Адаптивні механізми обходу (MTProto, обфускація трафіку, динамічні проксі) дозволяють месенджерам та VPN-сервісам «мімікрувати» під звичайний HTTPS-трафік.
  • Дефіцит throughput: Поточна пропускна здатність вузлів фільтрації стала «пляшковим горлом» (bottleneck) для магістральних каналів, що призводить до деградації сервісів навіть там, де це не планувалося.
  • Latency vs Analysis: Глибокий аналіз пакетів у реальному часі вимагає величезних обчислювальних ресурсів. Поточне залізо просто не встигає аналізувати трафік без суттєвої втрати швидкості з’єднання.

Що це означає для мережевих інженерів та DevOps?

Для IT-фахівців, які працюють із російським сегментом мережі, це сигнал про наступні зміни:

  • Зростання мережевих витрат: Посилення фільтрації неминуче призведе до збільшення затримок (jitter/latency).
  • Смерть стандартних VPN: Прості рішення на базі OpenVPN або WireGuard без додаткової обфускації (наприклад, через ShadowSocks або VLESS з Reality) стануть повністю непрацездатними.
  • Гонка озброєнь: Розробникам доведеться ще активніше впроваджувати протоколи, які неможливо відрізнити від стандартного вебу, що змусить системи ТСПУ ще більше навантажувати залізо для аналізу.

Нагадаємо, що Москва стрімко занурюється в доцифрову епоху: через масштабні відключення мобільного інтернету, які тривають з початку березня, мешканці російської столиці масово скуповують рації та пейджери для підтримки зв’язку.

