Російська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейд

Схоже, чергова спроба Кремля повністю заблокувати Telegram поки зазнає фіаско. Інфраструктура фільтрації трафіку (ТСПУ — «Технические средства противодействия угрозам») не витримує навантаження. Це призвело до того, що через проблеми інтернет-цензури на пристроях російських користувачів раптово почали відкриватись давно заблоковані сайти, пише «Медуза».

За словами поінформованих джерел, місцева ТСПУ має обмежену потужність, і коли система не справляється з обробкою обсягів трафіку, вона йде напряму. Це сталося в ніч з 22 на 23 березня, коли у користувачів почали відкриватися заблоковані сайти. Тоді в систему ввели велику кількість нових правил фільтрації, і вона не впоралася. «Щоб вирішити проблему, потрібно посилити саму систему, встановивши більше вузлів фільтрації та збільшити потужність», — каже експерт.

Кількість скарг на роботу Телеграм на сервісі сбой.рф свідчать про відсутність повного блокування. Влада періодично намагається обмежити доступ, однак зазнає невдач.

Для виправлення ситуації Мінцифри РФ планує масштабний інфраструктурний апгрейд. Пропускну спроможність систем фільтрації трафіку до 2030 року збільшать у 2,5 раза — до 954 Тбіт/с. Очікується, що вже до кінця 2026 року вона буде обробляти 100% трафіку російського сегменту інтернету.

Бюджет, виділений на цей проект, зросте на 14,9 мільярда рублів (до 83,7 мільярда або трохи більше $1 млрд).

Технічний аудит проблеми: Чому поточний стек «ліг»?

Поточна мережа російської ТСПУ, яка побудована на базі DPI-рішень (Deep Packet Inspection), зіткнулася з кількома критичними викликами:

Протокольна гнучкість: Адаптивні механізми обходу (MTProto, обфускація трафіку, динамічні проксі) дозволяють месенджерам та VPN-сервісам «мімікрувати» під звичайний HTTPS-трафік.

Дефіцит throughput: Поточна пропускна здатність вузлів фільтрації стала «пляшковим горлом» (bottleneck) для магістральних каналів, що призводить до деградації сервісів навіть там, де це не планувалося.

Latency vs Analysis: Глибокий аналіз пакетів у реальному часі вимагає величезних обчислювальних ресурсів. Поточне залізо просто не встигає аналізувати трафік без суттєвої втрати швидкості з’єднання.

Що це означає для мережевих інженерів та DevOps?

Для IT-фахівців, які працюють із російським сегментом мережі, це сигнал про наступні зміни:

Зростання мережевих витрат: Посилення фільтрації неминуче призведе до збільшення затримок (jitter/latency).

Смерть стандартних VPN: Прості рішення на базі OpenVPN або WireGuard без додаткової обфускації (наприклад, через ShadowSocks або VLESS з Reality) стануть повністю непрацездатними.

Гонка озброєнь: Розробникам доведеться ще активніше впроваджувати протоколи, які неможливо відрізнити від стандартного вебу, що змусить системи ТСПУ ще більше навантажувати залізо для аналізу.

Нагадаємо, що Москва стрімко занурюється в доцифрову епоху: через масштабні відключення мобільного інтернету, які тривають з початку березня, мешканці російської столиці масово скуповують рації та пейджери для підтримки зв’язку.

