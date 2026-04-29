Новини 29/04/2026 12:03

NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках

Олександр Остапенко

Автор новин

Космічна агенція NASA повідомила, що в лютому 2026 року інженери Лабораторії реактивного руху (JPL) у Південній Каліфорнії здійснили успішне випробування прототипу електричного двигуна нового покоління — магнітоплазмодинамічного (МПД) двигуна на літієвому паливі. Він встановив рекордний показник потужності у 120 кіловат, перевершивши всі існуючі системи електричного руху.

«Це перший випадок у Сполучених Штатах, коли електрична рушійна система працювала на такому високому рівні потужності, який досягнув 120 кіловат», — заявив керівник NASA Джаред Айзекман.

Що таке МПД-двигун і чим він кращий?

Електричні рушійні системи витрачають до 90% менше палива порівняно з традиційними хімічними ракетними двигунами. Однак МПД-двигун — це принципово інший підхід: він пропускає потужні електричні струми крізь пари літію, перетворюючи їх на плазму, яку потім прискорює взаємодія між струмом і магнітним полем. Технологія досліджується з 1960-х років, але досі жодного разу не застосовувалася в реальних космічних місіях.

Досягнутий показник у 120 кіловат більш ніж у 25 разів перевищує потужність двигунів місії Psyche — апарата з найпотужнішою електричною двигунною системою серед усіх чинних космічних апаратів NASA.

Під час п’яти запусків у 26-футовій (8-метровій) вакуумній камері з водяним охолодженням вольфрамовий електрод у центрі двигуна нагрівся до понад 5000 градусів за Фаренгейтом (2800°C).

Дорога до Марса

Пілотована місія на Марс потребуватиме від 2 до 4 мегават потужності, а отже — кількох МПД-двигунів, які мають безперервно працювати понад 23 000 годин. Команда розробників ставить перед собою амбітну мету: у найближчі роки вивести потужність кожного двигуна на рівень від 500 кіловат до 1 мегавата.

У повністю розробленому вигляді та у поєднанні з ядерним джерелом живлення літієві МПД-двигуни здатні суттєво зменшити стартову масу апарата і забезпечити перевезення великих вантажів, необхідних для пілотованих марсіанських місій.

Скільки це в павербанках?

Щоб перевести потужність (120 кВт) нового двигуна у кількість побутових пристроїв накопичення енергії, таких як павербанк, нам потрібно порахувати, яку роботу ця потужність має виконувати і як довго. Спочатку будемо орієнтуватись на підтримку цієї потужності протягом 1 години. 

Візьмемо за стандарт популярний повербанк на 20 000 мАг з робочою напругою літієвого елемента 3.7 В. Еквівалентом 120 кВт/год тут буде 1622 таких «цеглинок». Якщо скласти їх в одну стопку, вийде башта заввишки з 15-ти поверховий будинок.

Враховуючи всю місію на Марс, для якої в середньому знадобиться 3 МВт електричної потужності, то в павербанках така енергія складає 37,3 мільйона одиниць, майже 15 000 тонн. Для контексту — вся МКС важить 420 тонн, а стопка з цих павербанків сягнула б вище її орбіти.

Хто стоїть за розробкою?

Проєкт літієвого космічного двигуна є результатом спільної роботи JPL, Принстонського університету та Дослідницького центру NASA імені Гленна. Він фінансується в рамках програми NASA з ядерного космічного руху, яка з 2020 року підтримує розробку ядерно-електричних двигунів мегаватного класу для пілотованих польотів на Марс.

Старший науковий співробітник JPL Джеймс Полк, який десятиліттями займається МПД-двигунами на літії, підкреслив значущість моменту: «Проєктування і будівництво цих двигунів упродовж останніх кількох років — це довга підготовка до першого випробування. Для нас це величезний момент, адже ми не лише довели, що двигун працює, але й досягли запланованих рівнів потужності. І ми знаємо, що маємо добрий стенд для подальшого масштабування».

Нагадаємо, нещодавно між NASA та SpaceX виникла суперечка: не могли обрати варіант висадки на Місяць.

Найбільш обговорювані статті

Ідеально для студентів: Google Gemini тепер конспектує лекції та робить нотатки на офлайн-нарадахІдеально для студентів: Google Gemini тепер конспектує лекції та робить нотатки на офлайн-нарадах
Україна обирає представника для глобального фіналу Startup World Cup 2026 у Кремнієвій долиніУкраїна обирає представника для глобального фіналу Startup World Cup 2026 у Кремнієвій долині
Microsoft шукає «добровольців» на звільнення: пропонують річну зарплату, але не всімMicrosoft шукає «добровольців» на звільнення: пропонують річну зарплату, але не всім
Після року розробки та навчання DeepSeek випускає нову модель V4 Pro. Вона має 1,6 трильйона параметрів і дуже дешеваDeepSeek випускає нову модель V4 Pro. Вона має 1,6 трильйона параметрів і дуже дешева
Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідируєAudi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує
Вайб-воркінг: Microsoft дозволить агентам працювати за вас у Word та ExcelВайб-воркінг: Microsoft дозволить агентам працювати за вас у Word та Excel
OpenAI повертає лідерство: GPT-5.5 випередила Claude Opus 4.7 у ключовому бенчмарку Terminal-Bench 2.0OpenAI повертає лідерство: GPT-5.5 випередила Claude Opus 4.7 у ключовому бенчмарку Terminal-Bench 2.0
Тім Кук розповів про свою головну помилку на посаді CEO AppleТім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple
Неможливе стало реальністю: новий Linux тепер можна запускати на старому ПК з Windows 95Неможливе стало реальністю: новий Linux тепер можна запускати на старому ПК з Windows 95
«Наш викладач-британець захищає Україну». Що робить під час війни школа англійської для IT-компаній

Астронавт, який лаявся з главою «Роскосмосу», запустив NFT-колекцію і зібрав понад $0,5 млн для України

Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць

Команда українських розробників перемогла в хакатоні NASA

Колонізація Марса скасовується. Тепер Маск обіцяє побудувати місто на Місяці

Топ текстів
Новини - 2 дні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 7 днів назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 2 дні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 6 днів назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Без категории - 4 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 3 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 4 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 6 днів назад
Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000
Новини - 4 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців

Новини

NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках

 29.04.2026 12:03

Garmin Claude: тепер можна контролювати роботу Claude Code через фітнес-трекер

 29.04.2026 11:00

Вінтажний чат-бот: вчені створили LLM, навчену виключно на історичних текстах до 1930 року

 29.04.2026 08:56

Протести в Google: топові розробники відмовляються працювати на Пентагон

 28.04.2026 17:59

OpenAI розробляє власний смартфон: ШІ-агенти замінять звичні мобільні додатки

 28.04.2026 16:52

Google тестує Ask YouTube: пошук перетвориться на розмову зі штучним інтелектом

 28.04.2026 15:51

WhatsApp буде конкурувати з Google Диск: пропонує зашифроване хмарне сховище на 50 Гб

 28.04.2026 14:40

Обкрадали геймерів по всьому світу: на Львівщині затримали групу хакерів

 28.04.2026 12:19

Програма «в кредит»: в App Store з’являться підписки з річним зобов’язанням

 28.04.2026 09:57

Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом

 28.04.2026 08:44
Топ текстів тижня
1.
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
2.
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
3.
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
4.
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
5.
Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000
6.
Тім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple
7.
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом
8.
Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує
9.
Обкрадали геймерів по всьому світу: на Львівщині затримали групу хакерів
10.
Штучний інтелект став дорожчим за програмістів: Uber витратив річний ліміт на LLM за один квартал

