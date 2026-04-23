Неможливе стало реальністю: новий Linux тепер можна запускати на старому ПК з Windows 95

Якщо у вас десь в коморі припадає пилом старенький ПК на базі Intel 486 із встановленою Windows 95, не поспішайте його викидати. Завдяки новому проєкту під назвою WSL9x цей антикваріат тепер може запускати Linux з сучасним ядром поруч із класичним інтерфейсом Windows. Про це пише Tom’s Hardware.

Комп’ютерний ентузіаст Гейлі Сомервіль опублікувала на Codeberg інструмент під назвою WSL9x. За її словами, це «один з моїх найкращих хаків усіх часів».

У своєму короткому описі WSL9x Гейлі підкреслює, що субсистема може «запускати всі ваші улюблені програми на Windows та Linux пліч-о-пліч із сучасним ядром Linux, яке працює спільно з ядром Windows». Більше того, WSL9x сумісна навіть з 486-процесорами, оскільки не використовується апаратна віртуалізація.

У документації наголошується, що для запуску інструменту та одночасної роботи програм Windows 9X та Linux не потрібне перезавантаження.

Що таке WSL9x?

Це програмний шар, натхненний оригінальним Windows Subsystem for Linux (WSL1) від Microsoft. Основна ідея полягає в тому, щоб дозволити Linux та Windows 9x працювати кооперативно, ділячи між собою ресурси процесора та пам’яті без використання важких віртуальних машин або емуляторів.

WSL9x складається з трьох компонентів: зміненого ядра Linux (win9x-um-6.19), драйвера VxD та клієнтської 16-бітної DOS-програми wsl.com.

Як це працює на такому старому залізі?

Оскільки процесори класу 486 або ранні Pentium не мають апаратної підтримки віртуалізації, WSL9x використовує унікальний підхід:

Кооперативна багатозадачність: Linux працює як додаток у середовищі Windows, але має прямий доступ до ядра.

Трамплін (Trampoline): Спеціальний механізм перемикає контекст процесора між режимами Windows та Linux.

Ядро: Проєкт дозволяє завантажувати сучасні ядра Linux (навіть версії 6.x), що здавалося неможливим для систем того часу.

WSL9x не потребує форматування диска або видалення вашої улюбленої копії Doom чи Civilization II. Linux просто стає ще одним «жителем» вашої вінтажної системи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що розробники ядра Linux вирішили припинити підтримку Intel 486. Лінус Торвальдс заявив, що «немає жодної реальної причини» продовжувати підтримку цього стародавнього процесора.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn