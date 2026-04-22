YouTube відключає push-сповіщення від каналів, які ви не дивитеся

YouTube впроваджує нову систему керування сповіщеннями, яка автоматично обмежуватиме push-повідомлення від каналів, які стали для користувача нецікавими. Основна мета цього оновлення — боротьба з «втомою від сповіщень», пише Engadget.

Ключові зміни в роботі сповіщень:

Автоматичне вимкнення для неактивних глядачів: Якщо користувач підписаний на канал і обрав опцію «Всі сповіщення», але не переглядав відео на цьому каналі протягом тривалого часу (приблизно місяць) і не реагував на нещодавні пуші, сервіс перестане надсилати йому повідомлення на робочий стіл або заблокований екран телефона.

Збереження у внутрішній вкладці: Хоча пуш-повідомлення більше не з’являтимуться на пристрої, вони все одно залишатимуться доступними у вкладці «Сповіщення» (іконка дзвіночка) безпосередньо всередині програми YouTube.

Автоматичне відновлення: Якщо користувач знову почне активно дивитися контент цього каналу з будь-якого джерела, система автоматично відновить надсилання пуш-повідомлень.

Чому YouTube це робить?

Дослідження компанії показали, що коли користувачі отримують надто багато нерелевантних повідомлень, вони часто повністю вимикають сповіщення для всього додатка YouTube у налаштуваннях телефона. Це негативно впливає на всіх авторів контенту, оскільки глядачі перестають отримувати навіть ті сповіщення, які їм дійсно цікаві.

Вибіркове вимкнення допомагає підтримувати баланс: користувач бачить лише актуальний контент, а автори отримують більш зацікавлену аудиторію.

Що це означає для авторів?

Відеоблогери та автори можуть помітити зниження показника «Надіслано сповіщень». Проте YouTube запевняє, що це не зашкодить охопленням у довгостроковій перспективі, оскільки сповіщення надходитимуть лише тим, хто з високою ймовірністю перегляне відео. Крім того, канали, які публікують контент рідко, не підпадуть під ці обмеження — система фокусується саме на великих каналах з частими публікаціями.

Нагадаємо, кілька днів тому YouTube дозволив користувачам приховати розділ Shorts.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn