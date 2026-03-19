У вас є 20 000 підписників в YouTube чи TikTok? Якщо так, Facebook буде вам платити $100 щомісяця

Meta розгортає масштабну кампанію залучення топових авторів контенту з конкуруючих платформ на Facebook. Завдяки новій програмі гарантованих виплат Creator Fast Track популярні інфлюєнсери будуть отримувати щомісячні грошові виплати за публікацію Reels на Facebook, пише CNBC.

Ключові умови програми Creator Fast Track

Meta фокусується на авторах, які вже мають аудиторію від 20 000 підписників на платформах YouTube, TikTok або Instagram. Творці можуть розраховувати на такі щомісячні виплати:

20 000–99 999 підписників: 100–450 доларів США на місяць

100 000–999 999 підписників: 1000 доларів США на місяць

1 000 000+ підписників: 3000 доларів США на місяць

Ролики мають бути завантажені протягом 10 окремих днів кожного місяця, вони мають бути публічними, а ви та ваш контент повинні відповідати всім критеріям відповідності та дотримуватися Умов монетизації контенту. Програма гарантованих виплат триватиме щонайменше 3 місяці.

Щоб подати заявку, блогер повинен відповідати всім наступним вимогам:

Проживати в США або Канаді.

Бути віком від 18 років.

Мати (або створити) сторінку у Facebook (обліковий запис Facebook має бути створений щонайменше 30 днів тому).



Самому створювати високоякісний контент.

Додаткова умова: не публікував жодного відеоролика у Facebook протягом останніх 6 місяців.

Хоча основним пріоритетом є Facebook Reels, проте Meta також планує стимулювати створення фото- та текстових постів. Блогерам гарантують миттєву монетизацію: учасники програми отримують пріоритетний доступ до інструментів монетизації, які дозволяють отримувати дохід відразу після публікації.

Цей крок є частиною стратегії Meta, в якій компанія прагне змінити сприйняття Facebook як «платформи для старшого покоління» та перетворити її на привабливий хаб для молодіжного відеоконтенту.

Що це означає для ринку?

Аналітики вважають, що така «пряма купівля» контенту може призвести до короткострокового зростання активності на Facebook, однак головним викликом залишається утримання авторів на тривалій основі. Для розробників та маркетологів це сигнал про подальше зміщення алгоритмів Facebook у бік рекомендацій вертикальних відео та зміну структури охоплень (Reach) на користь Reels.

Meta робить ставку на те, що стабільний фінансовий стимул змусить навіть найбільш лояльних до TikTok авторів додати Facebook у свій список обов’язкових платформ для дистрибуції контенту.

