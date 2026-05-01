Пентагон розробляє лазерну зброю потужністю 300 кВт для знищення крилатих ракет

Міністерство оборони США офіційно підтверджує роботу над принципово новою системою лазерної зброї в рамках масштабної ініціативи протиракетної оборони «Золотий купол».

Лазерна система знищення крилатих ракет стане частиною щита протиракетної оборони «Золотий купол для Америки». Новий Спільний лазерний бойовий комплекс (Joint Laser Weapon System, JLWS) — спільний проєкт армії та Військово-морських сил США — спочатку матиме потужність 150 кВт із можливістю нарощення до щонайменше 300 кВт. Крім того, система включатиме Спільну систему керування лазерним пучком (JBCS), розраховану на підтримку потужності від 300 до 500 кВт.

Модульна конструкція комплексу дозволить розгортати його як на наземних платформах, так і на військових кораблях без суттєвих структурних модифікацій. При розробці JLWS використовуються напрацювання попередніх програм спрямованої енергії — зокрема, досвід флотської системи HELIOS потужністю 60 кВт, встановленої на есмінці USS Preble класу Arleigh Burke.

Скільки коштує «Золотий купол»

На розробку Golden Dome адміністрація США запросила у Конгресу $17,9 млрд на наступний фінансовий рік. Загальний рекордний бюджет програми до 2035 року складає $185 млрд. Окремо бюджетний запит на 2027 рік передбачає $452 млн на дослідження та оцінку зброї спрямованої енергії в інтересах Golden Dome, хоча прямий зв’язок цих коштів із програмою JLWS поки що не уточнюється.

Обсяги фінансування JLWS зростатимуть поступово: у 2027 році — близько $94 млн, у 2028-му — $216 млн, а до 2031 року планується витратити майже $676 млн.

Від «Валькірії» до JLWS

Армія США відмовилась від попередньої лазерної системи IFPC-HEL, відомої під назвою «Валькірія», — 300-кіловатного комплексу виробництва Lockheed Martin, який розроблявся для знищення крилатих ракет і дронів. Рішення про перехід до JLWS відображає технічні складнощі, з якими зіткнулись розробники при спробах утримувати безперервний лазерний промінь на швидкій і захищеній цілі достатньо довго для її гарантованого знищення.

Чому крилаті ракети — особлива задача

Крилаті ракети становлять значно складнішу мету для лазерної зброї, ніж безпілотники. Вони летять низько й швидко, огинають рельєф місцевості та виконують ухильні маневри, скорочуючи час на реакцію. Їхні захищені корпуси потребують значно більше енергії для ураження, ніж порівняно м’які корпуси дронів. Додатковою перешкодою є атмосферні перешкоди, що розсіюють або поглинають лазерний промінь: навіть на рівні 300 кВт жодна відома система поки що не продемонструвала необхідної точності наведення в реалістичних умовах боротьби з крилатими ракетами.

Паралельні програми

JLWS — не єдина американська розробка у цьому напрямку. ВМС просувають програму HELCAP потужністю 300 кВт, Управління військово-морських досліджень вивчає ще потужнішу систему SONBGOW на 400 кВт, а ініціатива Пентагону HELSI орієнтована на мегаватні лазери, здатні перехоплювати не лише крилаті, але й балістичні та гіперзвукові ракети. Компанія nLight, яка отримала відповідний контракт у 2023 році, за повідомленнями, рухається в графіку демонстрації прототипу.

JLWS є найсерйознішою спробою Вашингтона втілити давню мрію про лазерну протикрилатну оборону — мрію, якій уже понад півстоліття. Чи подолає новий комплекс фізичні та технологічні бар’єри, які поховали всі попередні програми, стане зрозуміло вже в найближчі роки.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn