Новини 25/03/2026 18:01

НАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛА

Дмитро Сімагін

Редактор

Український кластер оборонних технологій Brave1 спільно з директоратом інновацій НАТО запускає перший конкурс у рамках програми UNITE — Brave NATO. Метою конкурсу є розробка технологічних рішень для протидії БПЛА, а також створення засобів навігації в умовах радіоелектронної боротьби. 

Особливістю Brave NATO є принцип «метчмейкінгу». Заявка на участь в конкурсі подається за умови спільної розробки, де компанії з України — з одного боку, та країн-членів НАТО — з іншого, об’єднують свої технології для створення єдиного продукту. Кінцева мета — прискорення розробки від робочого прототипу до повноцінного бойового застосування.

Організаторів цікавить розробка таких технологій:

  • Системи активного захисту від FPV-дронів.
  • Передові та доступні системи протидії шахедам.
  • Електромагнітна підтримка для радіотехнічної розвідки (РЕР).
  • Технології електромагнітного ураження проти FPV-дронів.
  • Платформи для польотів на великій висоті.
  • Автономні системи наведення.

Бюджет проекту складає 10 мільйонів євро. Максимальний грант на одну спільну заявку — 1 мільйон євро (до 500 000 євро кожній стороні). Brave1 фінансуватиме українських учасників, тоді як Комплексний пакет допомоги НАТО (CAP) покриватиме витрати компаній з країн НАТО.

Спочатку компанії з України та країн НАТО повинні зареєструватися на https://unite-brave-nato.brave1.tech та пройти процедуру перевірки відповідності вимогам. Після верифікації учасники отримують доступ до онлайн інструментів матчмейкінгу.

Верифіковані компанії зможуть переглядати профілі інших учасників проекту, фільтрувати пошук за категоріями та пропонувати співпрацю колегам (українські компанії можуть взаємодіяти лише з міжнародними, і навпаки). Якщо є інтерес з обох боків, відбувається «метч»: контактні дані учасників проекту стають доступними один одному і вони можуть взаємодіяти напряму.

Нагадаємо, що минулого року державна платформа Brave1 оголовила гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників.

Найбільш обговорювані статті

Google залишить можливість встановлювати неперевірені Android-додатки. Але з «режимом очікування»Google залишить можливість встановлювати неперевірені Android-додатки. Але з «режимом очікування»
Токенмаксинг: співробітники великих IT-компаній змагаються, хто витратить більше токенів на обчисленняТокенмаксинг: співробітники великих IT-компаній змагаються, хто витратить більше токенів на обчислення
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібноOpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Від «Дії» до Agentic State: очільник Мінцифри Борняков про ШІ-агентів, кібербезпеку та українські чіпиВід «Дії» до Agentic State: очільник Мінцифри Борняков про ШІ-агентів, українські чіпи та електронні повістки
Ілона Маска визнали винним у шахрайствіІлона Маска визнали винним у шахрайстві
Забудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвідЗабудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвід
Вайб-кодування переходить на новий рівень: Google AI Studio стає повноцінним браузерним IDE
Реліз Composer 2: Як Cursor планує перемогти OpenAI та Anthropic у сфері AI-кодингуComposer 2: в Cursor додали модель, яка випереджає Claude Opus 4.6
Anthropic запускає «вбивцю OpenClaw» — Claude Code ChannelsAnthropic запускає «вбивцю OpenClaw» — Claude Code Channels
Державна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників

Мілтек стартап Vidar Systems залучив $450 000 інвестицій

Brave1 продовжили прийняття заявок на конкурс Battle Proven для deftech-стартапів

Міноборони України разом з Palantir починає тестування військових моделей штучного інтелекту

Кабінет міністрів вніс розробників оборонних технологій до переліку «критично важливих»

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 1 місяць назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 3 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 місяць назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 1 місяць назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 3 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 2 дні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 3 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 4 тижні назад
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Новини

НАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛА

 25.03.2026 18:01

Visual Studio Code 1.113: нові теми оформлення, вкладені субагенти та додаткові налаштування ШІ

 25.03.2026 17:05

Anthropic додає в Claude Code автоматичний режим

 25.03.2026 16:09

Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині

 25.03.2026 15:10

Браузер Firefox тепер має вбудований безкоштовний VPN зі щомісячним лімітом даних 50 Гб

 25.03.2026 11:52

Російська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейд

 25.03.2026 10:34

Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT

 25.03.2026 08:54

Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект

 24.03.2026 17:53

Стейблкоїни на службі тіньової економіки: розбір звіту Chainalysis про китайські схеми

 24.03.2026 16:55

Скандальний генератор відео Seedance 2.0 став публічно доступним

 24.03.2026 16:09

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Топ текстів тижня
1.
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
2.
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
3.
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
4.
Новий тренд: Китай фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників
5.
Забудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвід
6.
Хакери використовують критичну вразливість Zimbra для атак на українські державні установи
7.
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
8.
Адміністратори українських сайтів — нова пріоритетна ціль для російських хакерів
9.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
10.
OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів

