НАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛА

Український кластер оборонних технологій Brave1 спільно з директоратом інновацій НАТО запускає перший конкурс у рамках програми UNITE — Brave NATO. Метою конкурсу є розробка технологічних рішень для протидії БПЛА, а також створення засобів навігації в умовах радіоелектронної боротьби.

Особливістю Brave NATO є принцип «метчмейкінгу». Заявка на участь в конкурсі подається за умови спільної розробки, де компанії з України — з одного боку, та країн-членів НАТО — з іншого, об’єднують свої технології для створення єдиного продукту. Кінцева мета — прискорення розробки від робочого прототипу до повноцінного бойового застосування.

Організаторів цікавить розробка таких технологій:

Системи активного захисту від FPV-дронів

Передові та доступні системи протидії шахедам.

Електромагнітна підтримка для радіотехнічної розвідки (РЕР).

Технології електромагнітного ураження проти FPV-дронів.

Платформи для польотів на великій висоті.

Автономні системи наведення.

Бюджет проекту складає 10 мільйонів євро. Максимальний грант на одну спільну заявку — 1 мільйон євро (до 500 000 євро кожній стороні). Brave1 фінансуватиме українських учасників, тоді як Комплексний пакет допомоги НАТО (CAP) покриватиме витрати компаній з країн НАТО.

Спочатку компанії з України та країн НАТО повинні зареєструватися на https://unite-brave-nato.brave1.tech та пройти процедуру перевірки відповідності вимогам. Після верифікації учасники отримують доступ до онлайн інструментів матчмейкінгу.

Верифіковані компанії зможуть переглядати профілі інших учасників проекту, фільтрувати пошук за категоріями та пропонувати співпрацю колегам (українські компанії можуть взаємодіяти лише з міжнародними, і навпаки). Якщо є інтерес з обох боків, відбувається «метч»: контактні дані учасників проекту стають доступними один одному і вони можуть взаємодіяти напряму.

Нагадаємо, що минулого року державна платформа Brave1 оголовила гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників.

