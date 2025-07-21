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Новини 21/07/2025

Brave1 продовжили прийняття заявок на конкурс Battle Proven для deftech-стартапів

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Кластер Brave1 продовжив прийняття заявок на конкурс Battle Proven — тепер податися можна до 25 липня 2025 року. Про це повідомили в DOU.

Змагання відбудеться восени, під час інвестиційного саміту Brave1 Defense Tech Valley 2025, який пройде 16-17 вересня у Львові.

Конкурс відбудеться у трьох номінаціях:

  • Trail Blazers — для рішень на pre-seed стадії, які вже мають потенціал;
  • Gamechangers — для продуктів, що вже використовуються на фронті;
  • Power Players — для технологій, які щодня впливають на перебіг війни.

Участь у Battle Proven зможуть взяти 30 команд, що працюють над рішеннями для оборони та технологіями подвійного призначення.

Стартапи презентують свої проєкти перед ключовими defense tech-інвесторами, поборються за призовий фонд і отримають можливість масштабувати свої розробки.

Заявку на участь можна подати за посиланням.

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Конкурс відбувається паралельно з запуском ініціативи BraveTech EU, у межах якої Україна та ЄС залучать 100 млн євро на пошук технологій для фронту. Програма включає хакатони, гранти, тестування рішень і спільну розробку tech-рішень для фронту. Україна і ЄС вкладуть по 50 млн євро.

Партнер видання

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