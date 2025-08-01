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Новини 01/08/2025

Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Спеціаліст з ІТ-підтримки із SQUAD Віталій Рабощук, його 18-річна донька Влада та пес Спайк загинули, коли російська ракета влучила в їхній будинок у Святошинському районі Києва. 42-річний айтівець разом із сім’єю перебував удома під час нічної масованої атаки 31 липня, повідомили в DOU.

Віталій народився 20 серпня 1982 року, закінчив Інститут підприємництва та сучасних технологій у Житомирі за спеціальністю «Економічна кібернетика» й понад п’ять років працював у команді IT Support компанії SQUAD. Колеги згадують його як щиру, привітну й завжди готову допомогти людину. У нього залишилися дружина та батько; компанія пообіцяла повністю підтримати родину, а співробітники вже організували внутрішній збір коштів.

За даними президента Володимира Зеленського, станом на ранок 1 серпня кількість загиблих у Києві сягнула 31 особи, з-поміж яких п’ятеро дітей, а ще 159 людей (16 із них — діти) дістали поранення. Удар по багатоповерхівці у Святошинському районі став одним із найруйнівніших того дня. Пошуково-рятувальні роботи на місці завершено, тривають відновлювальні.

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