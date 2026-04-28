Обкрадали геймерів по всьому світу: на Львівщині затримали групу хакерів

Поліцейські Львівської області затримали хакерське угруповання, учасники якого зламали понад 610 тисяч геймерських профілів. Метою кіберзлочинців був отримання та продаж «прокачаних» цифрових акаунтів з цінним лімітованим спорядженням та віртуальною валютою.

Тіньовий оборот схеми міг досягати 10 млн грн, повідомляє сайт Кіберполіції.

Правоохоронці встановили, що 19-річний організатор схеми, житель Дрогобича, познайомився з іншими двома спільниками 21- та 22 років на тематичних ігрових ресурсах у минулому році. Лідер угруповання розробив комплексну схему зламу особистих профілів гравців з метою їх подальшого перепродажу у закритих онлайн-спільнотах.

Використовуючи методи соціальної інженерії та знання в області програмування, злочинці інфікували пристрої жертв програмою-стілером, яка призначена для викрадення конфіденційної інформації. Це дало їм можливість протягом кількох місяців отримати доступ до понад 610 тисяч ігрових акаунтів. Шкідливий софт видавався нібито під легальне програмне забезпечення, яке надає бонуси або полегшує ігровий процес.

Викрадені акаунти хакери сортували за кількома категоріями, залежно від їх потенційної вартості на онлайн-платформах, де геймери легально купують, продають та обмінюють цифрові товари.

Найбільше цінувалися акаунти, власники яких за реальні кошти купляли колекційні та рідкісні предмети для проходженні гри, а також мали баланс ігрової валюти.

За місцями мешкання фігурантів поліцейські провели 10 санкціонованих обшуків. Вилучено готівку в розмірі 32 000 доларів та 2000 євро, чорнові записи, 37 мобільних телефонів, 11 системних блоків, 7 ноутбуків, банківські карти, 5 планшетів, 4 флеш-носія. Виявлено понад 300 записів, які містили дані про так звані «елітні» акаунти.

Поліцейські повідомили учасникам групи про підозру за ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 (Крадіжка та Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення. Рішенням суду підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

