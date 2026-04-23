Оцінка Anthropic досягла $1 трильйону. Два місяці тому компанія коштувала $380 мільярдів

На ринку pre-IPO акцій спостерігається справжній ажіотаж навколо цінних паперів Anthropic. Інвестори готові купляти акції компанії навіть при оцінці капіталізації в $1 трильйон, пише Business Insider.

У венчурній фірмі Saints Capital повідомили, що один з акціонерів Anthropic нещодавно хотів продати свої папери за оцінкою $1,15 трлн.

Засновник ШІ-стартапу OpenHome Джессі Леймгрубер 22 квітня 2026 написав у X, що один «дуже відомий фонд» запропонував викупити його частку в Anthropic за оцінкою в $1,05 трлн.

Лише два місяці тому, під час останнього публічного раунду фінансування в лютому 2026 року, інвестори оцінили Anthropic в $380 млрд. Шалений попит на акції Anthropic виник на фоні конфлікту з Пентагоном і випуску моделі Claude Mythos, яка, за словами розробників, вміє виявляти «тисячі» вразливостей у програмному забезпеченні.

Інтерес до акцій головного конкурента Anthropic — компанії OpenAI — співрозмовники видання називають «млявим». На біржі Forge Global оцінка компанії становить близько $880 млрд. Деякі заявки на купівлю надходять з оцінкою нижче за $852 млрд, яку OpenAI отримала в ході останнього раунду інвестицій.

Про те, що акції OpenAI втрачають популярність на вторинному ринку, видання Bloomberg писало на початку квітня 2026 року. Експерти тоді розповіли, що увага інвесторів зміщується у бік Anthropic.

У середині квітня Bloomberg і Business Insider з посиланням на джерела повідомили, що Anthropic має пропозицію для інвестицій при оцінці $800 млрд.

Нагадаємо, під час закритого тестування Claude Mythos знайшла 271 вразливість у новій версії браузера Firefox.

