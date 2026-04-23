logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 23/04/2026 14:31

Оцінка Anthropic досягла $1 трильйону. Два місяці тому компанія коштувала $380 мільярдів

Дмитро Сімагін

Редактор

На ринку pre-IPO акцій спостерігається справжній ажіотаж навколо цінних паперів Anthropic. Інвестори готові купляти акції компанії навіть при оцінці капіталізації в $1 трильйон, пише Business Insider.

У венчурній фірмі Saints Capital повідомили, що один з акціонерів Anthropic нещодавно хотів продати свої папери за оцінкою $1,15 трлн. 

Засновник ШІ-стартапу OpenHome Джессі Леймгрубер 22 квітня 2026 написав у X, що один «дуже відомий фонд» запропонував викупити його частку в Anthropic за оцінкою в $1,05 трлн.

Лише два місяці тому, під час останнього публічного раунду фінансування в лютому 2026 року, інвестори оцінили Anthropic в $380 млрд. Шалений попит на акції Anthropic виник на фоні конфлікту з Пентагоном і випуску моделі Claude Mythos, яка, за словами розробників, вміє виявляти «тисячі» вразливостей у програмному забезпеченні.

Інтерес до акцій головного конкурента Anthropic — компанії OpenAI — співрозмовники видання називають «млявим». На біржі Forge Global оцінка компанії становить близько $880 млрд. Деякі заявки на купівлю надходять з оцінкою нижче за $852 млрд, яку OpenAI отримала в ході останнього раунду інвестицій.

Про те, що акції OpenAI втрачають популярність на вторинному ринку, видання Bloomberg писало на початку квітня 2026 року. Експерти тоді розповіли, що увага інвесторів зміщується у бік Anthropic.

У середині квітня Bloomberg і Business Insider з посиланням на джерела повідомили, що Anthropic має пропозицію для інвестицій при оцінці $800 млрд.

Нагадаємо, під час закритого тестування Claude Mythos знайшла 271 вразливість у новій версії браузера Firefox.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Найбільш обговорювані статті

Робочий експлойт за ціною вживаного авто: Claude Opus зламав захист Google Chrome за $2283Робочий експлойт за ціною вживаного авто: Claude Opus зламав захист Google Chrome за $2283
Міноборони України набирає команду в Центр штучного інтелекту. Шукають IT-фахівцівМіноборони України набирає команду в Центр штучного інтелекту. Шукають IT-фахівців
Всі хочуть спробувати Claude Mythos: заради нової моделі АНБ ігнорує заборону ПентагонуВсі хочуть спробувати Claude Mythos: заради нової моделі АНБ ігнорує заборону Пентагону
Штучний інтелект виявляє більше помилок, ніж розробники можуть виправитиШтучний інтелект виявляє більше помилок, ніж розробники можуть виправити
Модератори не справляються. Кількість заявок на публікацію програм в App Store і Google Play різко зрослаМодератори ледь справляються. Число публікацій нових програм в App Store і Google Play різко зросло
YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відеоYouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео
Вайб-кодери скаржаться, що Claude Opus 4.7 витрачає токени набагато швидше, хоча тарифи не змінилисьВайб-кодери скаржаться, що Claude Opus 4.7 витрачає токени набагато швидше, хоча тарифи не змінились
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секундиКінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Оновлений Codex Desktop отримав 90+ плагінів, SSH та вбудований браузерОновлений Codex Desktop отримав 90+ плагінів, SSH та вбудований браузер
Claude тепер може створювати та редагувати файли

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди

У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп'ютером

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав

В інструменті кодування Claude Code знайдено критичну помилку

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic

Anthropic створила алгоритм для злому штучного інтелекту

Топ текстів
Новини - 3 дні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Без категории - 3 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 місяць назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 3 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 3 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 1 місяць назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 1 місяць назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 4 тижні назад
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект

Новини

Оцінка Anthropic досягла $1 трильйону. Два місяці тому компанія коштувала $380 мільярдів

 23.04.2026 14:31

Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000

 23.04.2026 11:25

75% коду Google генерується штучним інтелектом. Півроку тому було 50%

 23.04.2026 10:34

Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи

 23.04.2026 09:00

60 хвилин замість тижня роботи: на що здатні нові агенти Google Deep Research

 22.04.2026 17:55

Під час закритого тестування Claude Mythos знайшла 271 вразливість у новій версії браузера Firefox

 22.04.2026 17:00

YouTube відключає push-сповіщення від каналів, які ви не дивитеся

 22.04.2026 15:55

Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол

 22.04.2026 14:46

Meta придумала новий спосіб стеження за персоналом. Працівникам він чомусь не подобається

 22.04.2026 12:03

SoftServe: як починалась найбільша IT-компанія, яку контролюють українці

 22.04.2026 10:32
Топ текстів тижня
1.
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
2.
YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео
3.
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
4.
Більше ніяких зависань: Android 17 жорстко обмежить обсяг пам’яті для програм
5.
OpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: прорив у генерації зображень
6.
Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото
7.
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
8.
Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти
9.
21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї
10.
OpenAI додає в Codex функцію, яка слідкує за діями користувача на екрані

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: