Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

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Anthropic додає в Claude бета-версію нової функції, яка дозволяє створювати інтерактивні додатки безпосередньо в чат-боті. На відміну від звичної генерації коду, користувач має можливість бачити результати всередині Claude, на бічній панелі візуального інтерфейсу. Про це пише The Verge.

«Тепер розробники можуть швидше виконувати ітерації над своїми додатками на базі штучного інтелекту, не турбуючись про складність та вартість масштабування для зростаючої аудиторії», — йдеться в блозі компанії.

Практичні можливості нової функції продемонстровані на YouTube-відео, в якому показано, як хтось створює додаток у вигляді чату.

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Як запевняють в Anthropic, щойно програма буде готова, розробник може миттєво поділитися нею через посилання — процес розгортання не потрібен. Claude сам піклується про технічні деталі, такі як оперативна розробка, обробка помилок та логіка оркестрації, що дозволяє користувачу повністю зосередитися на втіленні своєї ідеї в життя. Крім того, програми зможуть взаємодіяти з Claude через API, щоправда, зовнішніх викликів API поки що немає, як і немає постійного сховища.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому компанія Anthropic представила спеціалізовану модель штучного інтелекту Claude Gov, розроблену для клієнтів зі сфери національної безпеки. Цей інструмент призначено для виконання таких операцій, як стратегічне планування, аналіз розвідувальних даних та оперативна підтримка.

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