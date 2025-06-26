logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/06/2025

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Anthropic додає в Claude бета-версію нової функції, яка дозволяє створювати інтерактивні додатки безпосередньо в чат-боті. На відміну від звичної генерації коду, користувач має можливість бачити результати всередині Claude, на бічній панелі візуального інтерфейсу. Про це пише The Verge.

«Тепер розробники можуть швидше виконувати ітерації над своїми додатками на базі штучного інтелекту, не турбуючись про складність та вартість масштабування для зростаючої аудиторії», — йдеться в блозі компанії.

Практичні можливості нової функції продемонстровані на YouTube-відео, в якому показано, як хтось створює додаток у вигляді чату.

Як запевняють в Anthropic, щойно програма буде готова, розробник може миттєво поділитися нею через посилання — процес розгортання не потрібен. Claude сам піклується про технічні деталі, такі як оперативна розробка, обробка помилок та логіка оркестрації, що дозволяє користувачу повністю зосередитися на втіленні своєї ідеї в життя. Крім того, програми зможуть взаємодіяти з Claude через API, щоправда, зовнішніх викликів API поки що немає, як і немає постійного сховища.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому компанія Anthropic представила спеціалізовану модель штучного інтелекту Claude Gov, розроблену для клієнтів зі сфери національної безпеки. Цей інструмент призначено для виконання таких операцій, як стратегічне планування, аналіз розвідувальних даних та оперативна підтримка.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

Найбільш обговорювані статті

Програмісти яких країн найчастіше генерують код — результати дослідженняПрограмісти яких країн найчастіше генерують код — результати дослідження
Українці надіслали через «Резерв+» більше 4 тисяч заявок на ІТ-вакансії у війську
Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестиційСтартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій
У Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувачаВ Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь
GitHub запроваджує нові обмеження в Copilot, щоб змусити користувачів перейти на більш дорогі тарифиGitHub запроваджує нові обмеження в Copilot, щоб змусити користувачів перейти на більш дорогі тарифи
Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілейAnthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO
Україну на виставці VivaTech 2025 представляли 16 стартапів. Один з них визнали найперспективнішим соціально-екологічним проєктом заходу
Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Чат-боту ChatGPT тепер можна подзвонити. Навіть зі стаціонарного телефону

ШІ-копілоти, чат-боти та віртуальні помічники для написання коду. Які бувають і що можуть

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

ChatGPT для Windows скачати тепер може кожен

Українські розробники створили нейромережу, яка чистить інформацію про «прильоти»

Projector запустив чат-бот, який допомагає обрати професію в IT

Як створити власний ChatGPT? Завдяки новому рішенню це можна зробити за кілька хвилин

З'явився безплатний вебінар з розробки ботів в Telegram на Java з нуля

Чат-бот Grok інтегрували в Telegram

У ChatGPT дозволять завантажувати файли з кодом

Який чат-бот найкращий? Тести порівняли Google Gemini з ChatGPT

Які є альтернативи ChatGPT, коли потрібна точність та достовірність?

Google Bard: ефективний аналог ChatGPT

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Google представила експериментальний чат-бот Learn About

Новий чат-бот для розробників AnyChat поєднав ChatGPT з Google Gemini

Вебінари, тестування, розбір проєктів. Детальний курс з інтернет-маркетингу: що вмітимуть випускники

ChatGPT отримав розширені налаштування для уточнення «поведінки» чат-боту

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

ChatGPT отримав функцію пошуку, але за неї треба заплатити

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 2 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 3 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 4 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
Новини - 1 місяць назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%
Новини - 3 тижні назад
Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з’явиться в липні

Новини

Мову програмування Swift буде адаптовано для розробки Android-додатків

 2 хвилини назад

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

 58 хвилин назад

Google представила безкоштовну версію Gemini CLI для роботи з кодом через LLM

 3 години назад

В Україні може з’явитися спеціальний правовий режим для оборонно-промислового комплексу Defence City

 15 години назад

Google випустила генератор зображень Imagen 4. Він буде безкоштовним протягом «обмеженого часу»

 20 години назад

В Україні підрахували, коли у розробників найбільше зростає зарплата

 21 годину назад

Через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти

 1 день назад

Google подарувала Linux Foundation технологію Agent2Agent

 1 день назад

У Microsoft проблеми з Copilot: співробітники віддають перевагу ChatGPT

 1 день назад

Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie

 2 дні назад

Спецпроєкти

Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Топ текстів тижня
1.
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
2.
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
3.
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
4.
Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги
5.
Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій
6.
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
7.
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO
8.
51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь
9.
Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей
10.
Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: