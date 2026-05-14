logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 14/05/2026 15:35

Claude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунків

Андрій Савчук

Автор новин

З 15 червня 2026 року Anthropic розділить програмне використання Claude і звичайні підписні ліміти. Замість спільного пулу підписники отримають окремий щомісячний кредит — від $20 до $200 залежно від тарифного плану. Запити через SDK та сторонні застосунки тарифікуватимуться за повними API-цінами, а не за субсидованою фіксованою ставкою, як раніше. 

До останнього часу використання SDK і команди claude -p просто ділило ліміти з Claude Code та чатом. Але зі зростанням популярності сторонніх інструментів, побудованих на Agent SDK, активні користувачі швидко вичерпували місячний бюджет, що порушувало модель фіксованої ціни Anthropic. 

Claude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунків

Два окремих пули замість одного

Новий кредит покриває Claude Agent SDK, інструмент командного рядка claude -p, Claude Code GitHub Actions та будь-які сторонні застосунки на базі Agent SDK. Тобто інтерактивний чат і Claude Code залишаються зі старими лімітами — змінюється лише правила гри для програмного доступу.

Виглядає як бонус, але насправді програмні запити, які раніше враховувалися в рамках субсидованого підписного плану, тепер списуватимуться з окремого кредитного пулу за повними API-тарифами.

Розмір кредиту залежить від тарифу

Користувачі плану Pro отримають ліміт на $20, Max 5x — $100, Max 20x — $200. Для Team-підписок: $20 на місце на стандартному рівні та $100 на преміальному. Для корпоративних клієнтів сума визначається індивідуально. Кредит оновлюється щомісяця і згорає, якщо не був використаний.

Коли кредит вичерпається, можна підключити додаткові Usage Credits, які тарифікуються за API-цінами і вмикаються або вимикаються вручну. Якщо вимкнути цю опцію, доведеться чекати поновлення кредиту в наступному розрахунковому циклі.

Від користувачів зараз нічого не вимагається — Anthropic надішле листи 8 червня для активації кредиту, а зміни набудуть чинності 15 червня.

Інтенсивне програмне використання тепер обійдеться дорожче

Розробниця Anthropic Лідія Галлі візуалізувала два окремі пули у твіті: один для інтерактивного використання з тими ж лімітами, що й раніше, та один для програмного використання з новим включеним кредитом, що оплачується за тарифами API.

Claude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунків

Хоча Холлі стверджує, що ніхто не буде платити додатково, це лише половина правди. Досі програмне використання враховувалося у значно субсидованих лімітах підписки. Тепер, починаючи з 15 червня, воно списуватиметься з окремого пулу кредитів за повними тарифами API.

Кредит майже напевно не покриє весь обсяг, який раніше користувачі Claude могли вичавити зі свого фіксованого тарифного плану. Те, що на перший погляд здається приємною перевагою, насправді означає, що програмні запити зрештою коштуватимуть дорожче, ніж раніше.

Нагадаємо, нещодавно один розробник, який забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Claude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунків

Найбільш обговорювані статті

Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботівАрхівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляютьНова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
Оновлена Windows 11 зможе «розганяти» процесорОновлена Windows 11 зможе «розганяти» процесор
Через помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратамЧерез помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратам
Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливоШтучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерамиЛотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесідиБільше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди
OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролюЗа 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Claude тепер може створювати та редагувати файли

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди

Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп'ютером

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах

Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав

Кінець анонімності: Anthropic впроваджує обов'язкову перевірку документів для користувачів Claude

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 3 дні назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 2 дні назад
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 1 тиждень назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках

Новини

Claude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунків

 14.05.2026 15:35

Meta запускає Instants — миттєвий обмін фотографіями в Instagram

 14.05.2026 14:44

Новий тренд: у кожній восьмій IT-вакансії в Україні згадується штучний інтелект

 14.05.2026 12:18

Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому

 14.05.2026 10:47

Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки

 14.05.2026 08:57

Вашингтон погрожує Польщі тарифами через новий податок на цифрові платформи

 13.05.2026 17:44

$340 000 кожному замало! Профспілка робітників Samsung вимагає від компанії ділитись прибутком щорічно

 13.05.2026 16:58

Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

 13.05.2026 15:50

Google: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитів

 13.05.2026 14:26

Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео

 13.05.2026 12:08
Топ текстів тижня
1.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
2.
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
3.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
4.
Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео
5.
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
6.
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
7.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям
8.
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
9.
Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки
10.
Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: