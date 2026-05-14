Claude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунків

З 15 червня 2026 року Anthropic розділить програмне використання Claude і звичайні підписні ліміти. Замість спільного пулу підписники отримають окремий щомісячний кредит — від $20 до $200 залежно від тарифного плану. Запити через SDK та сторонні застосунки тарифікуватимуться за повними API-цінами, а не за субсидованою фіксованою ставкою, як раніше.

До останнього часу використання SDK і команди claude -p просто ділило ліміти з Claude Code та чатом. Але зі зростанням популярності сторонніх інструментів, побудованих на Agent SDK, активні користувачі швидко вичерпували місячний бюджет, що порушувало модель фіксованої ціни Anthropic.

Два окремих пули замість одного

Новий кредит покриває Claude Agent SDK, інструмент командного рядка claude -p, Claude Code GitHub Actions та будь-які сторонні застосунки на базі Agent SDK. Тобто інтерактивний чат і Claude Code залишаються зі старими лімітами — змінюється лише правила гри для програмного доступу.

Виглядає як бонус, але насправді програмні запити, які раніше враховувалися в рамках субсидованого підписного плану, тепер списуватимуться з окремого кредитного пулу за повними API-тарифами.

Розмір кредиту залежить від тарифу

Користувачі плану Pro отримають ліміт на $20, Max 5x — $100, Max 20x — $200. Для Team-підписок: $20 на місце на стандартному рівні та $100 на преміальному. Для корпоративних клієнтів сума визначається індивідуально. Кредит оновлюється щомісяця і згорає, якщо не був використаний.

Коли кредит вичерпається, можна підключити додаткові Usage Credits, які тарифікуються за API-цінами і вмикаються або вимикаються вручну. Якщо вимкнути цю опцію, доведеться чекати поновлення кредиту в наступному розрахунковому циклі.

Від користувачів зараз нічого не вимагається — Anthropic надішле листи 8 червня для активації кредиту, а зміни набудуть чинності 15 червня.

Інтенсивне програмне використання тепер обійдеться дорожче

Розробниця Anthropic Лідія Галлі візуалізувала два окремі пули у твіті: один для інтерактивного використання з тими ж лімітами, що й раніше, та один для програмного використання з новим включеним кредитом, що оплачується за тарифами API.

Хоча Холлі стверджує, що ніхто не буде платити додатково, це лише половина правди. Досі програмне використання враховувалося у значно субсидованих лімітах підписки. Тепер, починаючи з 15 червня, воно списуватиметься з окремого пулу кредитів за повними тарифами API.

Кредит майже напевно не покриє весь обсяг, який раніше користувачі Claude могли вичавити зі свого фіксованого тарифного плану. Те, що на перший погляд здається приємною перевагою, насправді означає, що програмні запити зрештою коштуватимуть дорожче, ніж раніше.

Нагадаємо, нещодавно один розробник, який забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn