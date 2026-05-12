Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють

Поки мільйони людей мріють про славу на стрімінгових платформах, найуспішніші творці контенту давно знайшли собі таємну зброю — особистих стратегів, яких називають YouTube-консультантами.

Серед тих, хто користується послугами таких радників, — Джиммі Донaльдсон, відомий усьому світу як MrBeast, і спортивний блогер Джессі Рідель (Jesser). Їхнім консультантом став Педді Гелловей — один із найвідоміших представників цієї нової і стрімко зростаючої професії, пише CNBC.

Кому потрібні YouTube-консультанти і скільки вони коштують?

Гелловей розпочав свій шлях ще у 2006 році, публікуючи власні відео та намагаючись зрозуміти механіку вірусного контенту. Згодом його аналітичні ролики на кшталт «Як MrBeast вибухнув на YouTube» привернули увагу самого Дональдсона і між ними почалась професійна співпраця.

Маріо Йос, який понад три роки пропрацював директором з утримання аудиторії у MrBeast, описує ієрархію консультантів за трьома рівнями: коуч — дає знання; консультант — надає поради без участі у реалізації; стратег — повністю занурюється у процес, переглядає відео, бере участь в розробці ідей та впроваджує рекомендації на практиці.

Вартість початкової консультації може стартувати від $250, тоді як послуги стратега найвищого рівня обходяться у тисячі. Гелловей стверджує, що середній приріст переглядів у його клієнтів після року співпраці становить 350%.

Що стосується доходів таких YouTube-радників, як Гелловей, то вони можуть брати за свої послуги понад $15 000 на місяць з кожного клієнта.

Формула успіху: простота понад усе

Габріель Леблан-Пікар, співзасновник Upload Strategy і колишній керівник відділу ідей MrBeast, переконаний: контент має бути настільки зрозумілим, щоб його могла зрозуміти шестирічна дитина. За його словами, глядачі не хочуть дивитися складне — навіть мова повинна бути простою.

Під час роботи у MrBeast він відпрацював близько 10 000 ідей, постійно шукаючи концепції з максимальним охопленням. Одне з його завдань — залучити більше жіночої аудиторії до каналу, де переважали «хлопці 11 років». Рішенням стало відео про виживання в лісі з колишньою дівчиною. Ролик «Survive 30 Days Stranded With Your Ex, Win $250,000», опублікований у березні, вже набрав понад 120 мільйонів переглядів.

Психологія, а не технологія

Більшість стратегів зосереджуються на аналізі поведінки аудиторії: вивчають моменти відтоку глядачів, оптимізують обкладинки і заголовки, радять переходити до ширших наративних форматів. Простота, темп і емоційні «гаки» — ключові чинники алгоритмічного успіху, стверджують консультанти.

Конкретний приклад трансформації — кейс Джессі Рідела. Гелловей переконав його відмовитись від щоденних влогів, сповнених особистих жартів, на користь масштабніших концептуальних відео. «Він казав: роби відео, які може подивитись будь-хто», — згадує Рідел. Після кількох років стагнації на рівні 3 мільйонів підписників канал стрімко виріс до понад 41 мільйона.

Ринок росте разом із креативною індустрією

За даними Goldman Sachs за 2025 рік, 67 мільйонів людей вважають себе творцями онлайн-контенту. До 2030 року ця цифра може перевищити 100 мільйонів.

На фоні цього YouTube вже забезпечує 12,7% усього стрімінгового перегляду в США, випереджаючи Netflix і Disney. Канали, власники яких за рік заробляють понад $100 000, зросли на 45% протягом останніх 12 місяців.

Індустрія YouTube-консалтингу вже не виглядає нішевою примхою — це повноцінний бізнес, який обслуговує найбільший медіамайданчик планети. А радники, які розуміють алгоритм краще за самих творців, стають незамінними гравцями у гонці за увагою мільярдної аудиторії.

Нагадаємо, нещодавно YouTube відключив push-сповіщення від каналів, які ви не дивитеся.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn