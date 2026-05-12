logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 12/05/2026 08:53

Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють

Андрій Савчук

Автор новин

Поки мільйони людей мріють про славу на стрімінгових платформах, найуспішніші творці контенту давно знайшли собі таємну зброю — особистих стратегів, яких називають YouTube-консультантами.

Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють

Серед тих, хто користується послугами таких радників, — Джиммі Донaльдсон, відомий усьому світу як MrBeast, і спортивний блогер Джессі Рідель (Jesser). Їхнім консультантом став Педді Гелловей — один із найвідоміших представників цієї нової і стрімко зростаючої професії, пише CNBC.

Кому потрібні YouTube-консультанти і скільки вони коштують?

Гелловей розпочав свій шлях ще у 2006 році, публікуючи власні відео та намагаючись зрозуміти механіку вірусного контенту. Згодом його аналітичні ролики на кшталт «Як MrBeast вибухнув на YouTube» привернули увагу самого Дональдсона і між ними почалась професійна співпраця.

Маріо Йос, який понад три роки пропрацював директором з утримання аудиторії у MrBeast, описує ієрархію консультантів за трьома рівнями: коуч — дає знання; консультант — надає поради без участі у реалізації; стратег — повністю занурюється у процес, переглядає відео, бере участь в розробці ідей та впроваджує рекомендації на практиці.

Вартість початкової консультації може стартувати від $250, тоді як послуги стратега найвищого рівня обходяться у тисячі. Гелловей стверджує, що середній приріст переглядів у його клієнтів після року співпраці становить 350%.

Педді Гелловей

Педді Гелловей

Що стосується доходів таких YouTube-радників, як Гелловей, то вони можуть брати за свої послуги понад $15 000 на місяць з кожного клієнта.

Формула успіху: простота понад усе

Габріель Леблан-Пікар, співзасновник Upload Strategy і колишній керівник відділу ідей MrBeast, переконаний: контент має бути настільки зрозумілим, щоб його могла зрозуміти шестирічна дитина. За його словами, глядачі не хочуть дивитися складне — навіть мова повинна бути простою.

Під час роботи у MrBeast він відпрацював близько 10 000 ідей, постійно шукаючи концепції з максимальним охопленням. Одне з його завдань — залучити більше жіночої аудиторії до каналу, де переважали «хлопці 11 років». Рішенням стало відео про виживання в лісі з колишньою дівчиною. Ролик «Survive 30 Days Stranded With Your Ex, Win $250,000», опублікований у березні, вже набрав понад 120 мільйонів переглядів.

Психологія, а не технологія

Більшість стратегів зосереджуються на аналізі поведінки аудиторії: вивчають моменти відтоку глядачів, оптимізують обкладинки і заголовки, радять переходити до ширших наративних форматів. Простота, темп і емоційні «гаки» — ключові чинники алгоритмічного успіху, стверджують консультанти.

Конкретний приклад трансформації — кейс Джессі Рідела. Гелловей переконав його відмовитись від щоденних влогів, сповнених особистих жартів, на користь масштабніших концептуальних відео. «Він казав: роби відео, які може подивитись будь-хто», — згадує Рідел. Після кількох років стагнації на рівні 3 мільйонів підписників канал стрімко виріс до понад 41 мільйона.

Ринок росте разом із креативною індустрією

За даними Goldman Sachs за 2025 рік, 67 мільйонів людей вважають себе творцями онлайн-контенту. До 2030 року ця цифра може перевищити 100 мільйонів.

На фоні цього YouTube вже забезпечує 12,7% усього стрімінгового перегляду в США, випереджаючи Netflix і Disney. Канали, власники яких за рік заробляють понад $100 000, зросли на 45% протягом останніх 12 місяців.

Індустрія YouTube-консалтингу вже не виглядає нішевою примхою — це повноцінний бізнес, який обслуговує найбільший медіамайданчик планети. А радники, які розуміють алгоритм краще за самих творців, стають незамінними гравцями у гонці за увагою мільярдної аудиторії.

Нагадаємо, нещодавно YouTube відключив push-сповіщення від каналів, які ви не дивитеся.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють

Найбільш обговорювані статті

Google Chrome 147 таємно «з'їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLMGoogle Chrome 147 таємно «з’їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLM
Twitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCityTwitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCity
Telegram оновлено: нові стилі редагування, додаткові інструменти для опитувань і безкоштовні бізнес-ботиTelegram отримав захист від накрутки ботів
Google оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтівGoogle оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтів
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега БрокманаЯк Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
Подвоєння лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступнимПідвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Як IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні порадиЯк IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні поради
Цукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання LlamaЦукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання Llama
Anthropic представила 10 готових агентів для фінансових завданьAnthropic представила 10 готових агентів для фінансових завдань
Українські, американські, індійські: 10 корисних YouTube-каналів для QA

YouTube вмирає — тут повно клікбейту, неякісного контенту та цензури: ось його 4 головні альтернативи

YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео

Telegram оголосив конкурс для розробки аналога YouTube

YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

Framasoft випустила PeerTube v5 — децентралізовану альтернативу YouTube

На YouTube стане більше платних функцій: подробиці

Як YouTube заробляє на женоненависництві, расизмі та переслідуваннях: дослідження

YouTube створює нейромережу для багатомовного дубляжу відео

YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн

Український школяр створив Youtube-аудіоперекладач на українську та кримськотатарську

Росіянам майже повністю обмежили доступ до YouTube: швидкість впала на 80%

У вас є 20 000 підписників в YouTube чи TikTok? Якщо так, Facebook буде вам платити $100 щомісяця

YouTube дозволив користувачам приховати розділ Shorts

YouTube закручує гайки: з'явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити

YouTube розблокував преміальну функцію «картинка в картинці» для всіх користувачів

Google тестує Ask YouTube: пошук перетвориться на розмову зі штучним інтелектом

Штучний інтелект в YouTube тепер сам обирає ідеальну швидкість для відео

YouTube відключає push-сповіщення від каналів, які ви не дивитеся

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 2 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 5 днів назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 1 день назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 3 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи

Новини

Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють

 12.05.2026 08:53

Оновлена Windows 11 зможе «розганяти» процесор

 11.05.2026 17:28

Через помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратам

 11.05.2026 16:32

Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо

 11.05.2026 15:46

Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами

 11.05.2026 13:33

Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди

 11.05.2026 12:08

OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30

 11.05.2026 10:42

За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю

 11.05.2026 08:45

Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів

 08.05.2026 17:02

З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину

 08.05.2026 16:00
Топ текстів тижня
1.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
2.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
3.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
4.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
5.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
6.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
7.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
8.
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
9.
Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
10.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: