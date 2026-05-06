Новини 06/05/2026 09:57

Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів

Олександр Остапенко

Борис Черні, ключовий розробник Claude Code та голова відповідного напряму в Anthropic, днями виступив на конференції Sequoia AI Ascent 2026. За 25 хвилин розмови з партнером фонду Sequoia Capital Лорен Рідер він описав не просто новий інструмент — а принципово інший спосіб існування розробника в епоху розвинутого штучного інтелекту.

«З жовтня 2025 я не написав жодного рядка коду вручну»

Черні — автор книги «Programming TypeScript», людина, яка провела кар’єру за написанням великих кодових баз. Але починаючи з осені минулого року він делегує 100% коду моделям. Рекорд за день — 150 пул-реквестів, і все це з телефону. Його основний робочий інтерфейс — мобільний застосунок Claude з вкладкою коду, де одночасно працює від 5 до 10 сесій, кожна з яких породжує власних суб-агентів. Загалом упродовж дня у нього активно кілька сотень агентів, вночі — кілька тисяч.

Звідки взявся Claude Code — і чому він «не працював» кілька місяців

Ідея Claude Code виникла наприкінці 2024 року всередині внутрішнього інкубатора Anthropic Labs. Команда помітила: інструменти автодоповнення катастрофічно недовикористовують потенціал моделей на кшталт Sonnet 3.5. Замість поступових покращень вони зробили ставку на стрибок — одразу агентний інструмент, який пише весь код.

Перші шість місяців Claude Code був майже непридатний до використання. Черні чесно каже: «Ми будували для моделі, якої ще не існувало». Злам стався з виходом Opus 4 — після цього пішло експоненціальне зростання, яке прискорювалось із кожним наступним релізом. Сьогодні на Claude Code припадає близько 4% усіх публічних комітів на GitHub, а до кінця 2026 Черні очікує 20%.

Програмування вирішено — з застереженнями

Черні не уникає деталей: «вирішено» стосується коду, який він сам пише. Залишаються проблемні зони — великі легасі-кодові бази та мови програмування, на яких модель навчена мало. Його відповідь на це прагматична: «Зазвичай рішення — просто почекати наступну модель».

Опитування в залі показало: більшість учасників конференції перебувають десь між повністю ручним і повністю агентним підходом. Перехід відбувається нерівномірно.

Loops — ключовий зсув

Головна теза Черні на сцені — не про швидкість написання коду, а про постійно працюючі агентні цикли. Механізм простий: slash-команда /loop запускає повторювану задачу через cron із будь-яким розкладом. Черні паралельно тримає кілька десятків таких циклів:

  • один автоматично фіксує CI та робить rebase пул-реквестів;
  • другий переписує нестабільні тести на тестовому стенді;
  • третій кожні 30 хвилин збирає фідбек із Twitter і кластеризує його.

Anthropic вже виніс цей режим на серверну сторону під назвою Routines — задачі виконуються навіть із закритим ноутбуком.

Але найцікавіший момент — Claude 4.7 починає запускати цикли сам, без явного прохання. Черні навів приклад: він попросив модель підтягнути дані, а вона відповіла: «Я помітила, що ці дані змінюються з часом — давай я запущу цикл і надсилатиму тобі звіт кожні 30 хвилин». Він погодився й попросив доставляти звіти в Slack. Модель сама підключила Slack через MCP і до цієї задачі більше не поверталась.

Команда майбутнього — всі програмують

Черні розповів, що команда Claude Code вже є живим прикладом нового устрою: код пишуть продакт-менеджер, інженерний менеджер, дизайнер, фінансист, дослідник користувацького досвіду. Перетин функцій — близько 50%. Його прогноз: до кінця 2026 посада «software engineer» почне зникати, а на її місці з’явиться «builder» — або просто «всі є продакт-менеджерами, і всі пишуть код».

Окремо він зупинився на дизайнерах: інженери та PM у 70% кажуть, що з ШІ їм подобається робота більше. Дизайнери реагують неоднозначно — вони можуть нарешті шипити без очікування розробника, але просторове мислення та UX-інтуїцію модель поки не замінює.

Аналогія з друкарським верстатом

Для довгострокової перспективи Черні звернувся до історії. До Гутенберга грамотними були близько 10% європейців — переписувачі на службі у королів і лордів. За 200 років після появи друкарського верстата грамотність сягнула 70%. Він вважає, що ШІ робить із програмуванням те саме: сьогодні «писати код» — вузька спеціальність, за кілька років це буде доступно кожному. Вибух творчості та кількості стартапів, що з цього вийде, — за його словами, «навіть уявити неможливо».

Claude Code через рік — 100 рядків коду

Черні зробив провокаційне передбачення: сам Claude Code через рік може скоротитись до 100 рядків. Захист від промпт-ін’єкцій, статична валідація команд, permission-режими, human-in-the-loop — все це стане непотрібним, коли модель буде достатньо розумною, щоб робити все правильно самостійно. «Оболонка» (harness) втрачає значення в міру того, як зростають самі моделі.

Нагадаємо, що тепер контролювати роботу Claude Code можна навіть через фітнес-трекер.

