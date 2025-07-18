Anthropic обмежує роботу з Claude Code — без відома користувачів

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Користувачі інструменту командного рядка Claude Code неочікувано зіткнулися з обмеженням лімітів використання, в тому числі в тарифному планом Max за $200 на місяць. Про це повідомляє TechCrunch.

При роботі інструменту з’являється повідомлення «Досягнуто ліміту використання Claude». Після чого клієнтам сервісу надається час (зазвичай протягом кількох годин), щоб ліміт було скинуто. Відсутність чіткого оголошення про зміну лімітів дає підстави користувачам стверджувати, що їхню підписку Claude Code понижено або що обсяги роботи відстежуються неточно.

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Представник Anthropic підтвердив наявність проблем, але відмовився надати подальші деталі: «Нам відомо, що деякі користувачі Claude Code стикаються з повільнішим часом відгуку. Ми працюємо над вирішенням цих проблем».

Зміна лімітів викликала тривогу у розробників, які не отримали жодного попереднього повідомлення про зміни та жодних вказівок щодо того, чого очікувати в майбутньому. Один користувач, який попросив не називати його імені, сказав, що з моменту появи обмежень на використання стало неможливо працювати над проектом.

«Це просто зупинило роботу. Я спробував Gemini та Kimi, але зараз немає нічого іншого, що могло б конкурувати з набором можливостей Claude Code», — поскаржився розробник.

Проблеми виникли на фоні інших проблем в мережі Anthropic. Багато користувачів API повідомляють про помилки перевантаження, а на сторінці стану компанії показано шість окремих проблем протягом останніх чотирьох днів.

Хоча помилки завантаження є поширеним явищем, новий підхід Anthropic до лімітів використання викликає чимале хвилювання серед програмістів, багато з яких просто не знали, що на них теж поширюються ліміти використання.

Плутанина виникає через систему ціноутворення Anthropic, яка встановлює багаторівневі ліміти, ніколи не гарантуючи дотримання встановленого рівня доступу. Найдорожчий план Max, вартістю $200 на місяць, обіцяє ліміти використання в 20 разів вищі, ніж підписка Pro. План Pro, у свою чергу, пропонує ліміти в п’ять разів вищі, ніж безкоштовний план. Але Anthropic каже, що ліміт безкоштовного використання «змінюватиметься залежно від попиту» і не встановлює точного значення. В результаті користувачі не можуть планувати ліміти використання, оскільки вони не мають чіткого уявлення про те, коли їхній сервіс буде обмежений.

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