GitHub обмежує реєстрацію та змінює умови підписки Copilot для індивідуальних користувачів

Новини 21/04/2026 10:55

GitHub зупиняє реєстрацію в Copilot та обмежує доступ до моделей

Дмитро Сімагін

Сервіс GitHub оголосив про значні зміни в тарифних планах Copilot для індивідуальних користувачів. Вони включають призупинення реєстрації нових підписників та посилення лімітів використання.

Основні зміни в планах

З 20 квітня 2026 року GitHub впроваджує наступні обмеження для індивідуальних планів:

  • Призупинення нових реєстрацій: Реєстрація нових користувачів на плани Copilot Pro, Pro+ та Student тимчасово закрита. Це зроблено для того, щоб забезпечити стабільну якість послуг для поточних клієнтів.
  • Посилення лімітів: GitHub вводить жорсткіші щотижневі ліміти на використання штучного інтелекту. План Pro+ тепер пропонує у 5 разів вищі ліміти порівняно зі звичайним планом Pro.
  • Зміни в доступності моделей: Моделі Claude Opus (версії 4.5 та 4.6) видаляються з плану Pro вартістю $10 на місяць. У плані Pro+ ($39 на місяць) залишається доступною лише версія Opus 4.7.
  • Прозорість використання: У VS Code та Copilot CLI з’являться сповіщення про наближення до лімітів (на рівнях 50% та 95% заповнення).

Причини обмежень: «Агентні робочі процеси» та витрати

Згідно з даними аналітиків, основною причиною таких радикальних кроків є різке зростання навантаження на інфраструктуру. Сучасні розробники дедалі частіше використовують Copilot не просто для автодоповнення коду, а для запуску автономних агентів. 

Замість простого автодоповнення коду користувачі тепер розгортають автономних агентів і субагентів для вирішення масштабних, тривалих проблем із кодуванням. Ці нові робочі процеси створюють нестійке навантаження на її інфраструктуру GitHub.

Такі «агентні процеси» вимагають величезних обчислювальних ресурсів. Витрати на виконання запитів лише одного активного користувача в таких режимах можуть перевищувати вартість його місячної підписки всього за кілька операцій. Без введення обмежень якість сервісу могла б деградувати для всієї спільноти.

Що це означає для поточних користувачів

  • Діючі підписки: Існуючі користувачі можуть продовжувати роботу, але з урахуванням нових лімітів.
  • Перевищення ліміту: При досягненні ліміту користувача буде автоматично переведено на режим «Auto model selection» до початку наступного розрахункового періоду.
  • Можливість скасування: Користувачі, яких не влаштовують нові умови, мають можливість скасувати підписку; при цьому плата за використання у квітні нараховуватися не буде.
  • Безкоштовна версія: План Copilot Free залишається відкритим для нових реєстрацій, проте з базовим функціоналом.

Ці кроки GitHub є спробою знайти баланс між стрімким розвитком можливостей ШІ та економічною стійкістю сервісу в умовах «буму» автономних розробок.

Нагадаємо, що не так давно акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub.

