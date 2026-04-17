logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 17/04/2026 08:45

Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія Google представила масштабне оновлення для свого чат-бота Gemini, інтегрувавши його з бібліотекою Google Photos за допомогою моделі генерації зображень Nano Banana 2. Про це пише 9to5google.

Тепер користувачі зможуть створювати унікальний контент, де головними героями будуть вони самі або їхні близькі. Наприклад, моделі можна доручити щось на кшталт: «Створи зображення мене та мого собаки в стилі кіберпанк» або «Зроби сімейне фото в стилі мультфільмів Pixar».

Ключові деталі оновлення

  • Персоналізація через Personal Intelligence: Нова функція дозволяє штучному інтелекту «бачити» ваші фотографії (за умови згоди користувача). Gemini використовуватиме реальні обличчя з вашого архіву.
  • Можливості Nano Banana 2: Нова модель здатна зберігати портретну схожість до 5 персонажів одночасно та чітко відтворювати до 14 об’єктів у межах одного зображення. Також покращено роботу з текстом — тепер генератор зображень може створювати чіткі написи для листівок чи маркетингових макетів.
  • Конфіденційність понад усе: Google наголошує, що Gemini не використовує особисті фотоархіви для навчання своїх загальних моделей. Доступ до фото надається лише за індивідуальним запитом (opt-in) у межах функції Personal Intelligence.
  • Доступність: Функція спершу стане доступною для платних підписників (плани Plus, Pro та Ultra) у США. Завдяки цій інтеграції додаток Gemini вже очолив рейтинги App Store, випередивши ChatGPT.

Ручний вибір фотографій за допомогою кнопки з плюсом у Gemini все ще залишається: це дозволяє вирішити можливі недоліки, самостійно додавши потрібне фото.

Хоча нова функція перебуває на стадії розгортання, Google попереджає, що через складність процесу штучний інтелект не завжди з першої спроби ідеально впізнаватиме деталі, проте система постійно вдосконалюється для точнішого відображення «цифрових аватарів» користувачів.

Нагадаємо, нещодавно Google запустив агентів Gemini в даркнет.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

 

Головна > Новини > Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото

Новини

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: