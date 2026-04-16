Роботів-собак від Boston Dynamics навчили зчитувати покази лічильників

Компанія Boston Dynamics інтегрувала мультимодальні можливості штучного інтелекту Google Gemini у своїх чотирилапих роботів Spot. Тепер під час інспекцій промислових об’єктів роботи можуть не просто фіксувати зображення, а «розуміти» те, що вони бачать на аналогових манометрах та термометрах. Про це пише Ars Technica.

Раніше, щоб навчити робота зчитувати дані з конкретного датчика, програмістам доводилося створювати спеціалізовані алгоритми комп’ютерного зору для кожного окремого типу шкали. Завдяки Gemini цей процес став значно простішим:

Візуальний аналіз: Використовуючи камеру, Spot ідентифікує прилад, зчитує положення стрілки або цифри на екрані та миттєво перетворює цю візуальну інформацію на цифрові дані.

Розуміння контексту: штучний інтелект дозволяє роботу відрізняти критичні показники від нормальних, орієнтуючись на контекст завдання.

Гнучкість: Робот може працювати з різними типами обладнання без необхідності попереднього складного навчання під кожен окремий об’єкт.

Як це працює в індустрії?

Основне призначення оновленого Spot — автоматизація рутинних перевірок на заводах, електростанціях та нафтопереробних підприємствах. Робот самостійно обходить територію за заданим маршрутом, перевіряє стан обладнання та передає звіти операторам. Якщо Gemini фіксує аномальну температуру чи тиск, система може негайно подати сигнал тривоги.

Чому це важливо?

Цей крок демонструє перехід від «запрограмованих машин» до «автономних агентів», які здатні взаємодіяти з фізичним світом, використовуючи логіку великих мовних моделей (VLM — Vision-Language Models). Це суттєво знижує бар’єр для впровадження робототехніки на старих підприємствах, де більшість обладнання все ще має аналогові інтерфейси.

Нагадаємо, не так давно через неспроможність виправити код у Google Gemini стався «нервовий зрив».

