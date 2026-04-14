YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн
Платформа YouTube оголосила про масштабування своєї функції «Подарунки» (Gifts), яка працює на базі віртуальної валюти Jewels, на більшу кількість країн.
Цей інструмент, який раніше тестувався лише в США, тепер стає доступним для авторів контенту в Австралії, Канаді, Індонезії, Новій Зеландії, Південній Кореї, Тайвані та Таїланді. Незабаром доступ до нього розширять на всі країни, включно з Україною.
Як працює система?
Функція дозволяє глядачам виражати підтримку авторам під час прямих ефірів (як горизонтальних, так і вертикальних у форматі Shorts):
- Jewels (Коштовності): Віртуальна валюта, яку глядачі купують за реальні гроші для придбання цифрових подарунків.
- Gifts (Подарунки): Анімовані стікери та ефекти, які з’являються в чаті під час стріму.
- Rubies (Рубіни): Креатори отримують винагороду у вигляді «рубінів», які згодом можна конвертувати в реальний дохід.
Умови участі
Щоб почати отримувати подарунки, автори мають відповідати вимогам Партнерської програми YouTube та прийняти умови щодо віртуальних товарів (Virtual Items). Функція не доступна для:
- Відео з віковими обмеженнями;
- Приватних або з доступом лише по прямому посиланню (unlisted) трансляцій;
- Контенту, позначеного як «для дітей»;
- Стрімів, де проводяться благодійні збори через YouTube Giving.
Чому це важливо?
Цей крок є прямою відповіддю на популярність механік монетизації в TikTok. YouTube прагне надати стрімерам більше інструментів для прямого заробітку від аудиторії, не обмежуючись лише рекламними доходами чи Super Chat. Для глядачів це стає зручним способом виділитися в чаті та підтримати улюбленого блогера в інтерактивній формі.
Розширення географії свідчить про намір Google зробити «Подарунки» глобальним стандартом для своїх трансляцій, стимулюючи розвиток сегменту вертикальних прямих ефірів.
Нагадаємо, що кілька днів тому користувачі масово поскаржились, що в YouTube з’явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити.
