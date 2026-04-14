YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн

Платформа YouTube оголосила про масштабування своєї функції «Подарунки» (Gifts), яка працює на базі віртуальної валюти Jewels, на більшу кількість країн.

Цей інструмент, який раніше тестувався лише в США, тепер стає доступним для авторів контенту в Австралії, Канаді, Індонезії, Новій Зеландії, Південній Кореї, Тайвані та Таїланді. Незабаром доступ до нього розширять на всі країни, включно з Україною.

Як працює система?

Функція дозволяє глядачам виражати підтримку авторам під час прямих ефірів (як горизонтальних, так і вертикальних у форматі Shorts):

Jewels (Коштовності): Віртуальна валюта, яку глядачі купують за реальні гроші для придбання цифрових подарунків.

Gifts (Подарунки): Анімовані стікери та ефекти, які з’являються в чаті під час стріму.

Rubies (Рубіни): Креатори отримують винагороду у вигляді «рубінів», які згодом можна конвертувати в реальний дохід.

Умови участі

Щоб почати отримувати подарунки, автори мають відповідати вимогам Партнерської програми YouTube та прийняти умови щодо віртуальних товарів (Virtual Items). Функція не доступна для:

Відео з віковими обмеженнями;

Приватних або з доступом лише по прямому посиланню (unlisted) трансляцій;

Контенту, позначеного як «для дітей»;

Стрімів, де проводяться благодійні збори через YouTube Giving.

Чому це важливо?

Цей крок є прямою відповіддю на популярність механік монетизації в TikTok. YouTube прагне надати стрімерам більше інструментів для прямого заробітку від аудиторії, не обмежуючись лише рекламними доходами чи Super Chat. Для глядачів це стає зручним способом виділитися в чаті та підтримати улюбленого блогера в інтерактивній формі.

Розширення географії свідчить про намір Google зробити «Подарунки» глобальним стандартом для своїх трансляцій, стимулюючи розвиток сегменту вертикальних прямих ефірів.

Нагадаємо, що кілька днів тому користувачі масово поскаржились, що в YouTube з'явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити.

Підписуйтесь на наші соцмережі: Telegram | Facebook | LinkedIn