Новини 14/04/2026 08:48

YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн

Андрій Савчук

Платформа YouTube оголосила про масштабування своєї функції «Подарунки» (Gifts), яка працює на базі віртуальної валюти Jewels, на більшу кількість країн.

Цей інструмент, який раніше тестувався лише в США, тепер стає доступним для авторів контенту в Австралії, Канаді, Індонезії, Новій Зеландії, Південній Кореї, Тайвані та Таїланді. Незабаром доступ до нього розширять на всі країни, включно з Україною.

Як працює система?

Функція дозволяє глядачам виражати підтримку авторам під час прямих ефірів (як горизонтальних, так і вертикальних у форматі Shorts):

  • Jewels (Коштовності): Віртуальна валюта, яку глядачі купують за реальні гроші для придбання цифрових подарунків.
  • Gifts (Подарунки): Анімовані стікери та ефекти, які з’являються в чаті під час стріму.
  • Rubies (Рубіни): Креатори отримують винагороду у вигляді «рубінів», які згодом можна конвертувати в реальний дохід.

Умови участі

Щоб почати отримувати подарунки, автори мають відповідати вимогам Партнерської програми YouTube та прийняти умови щодо віртуальних товарів (Virtual Items). Функція не доступна для:

  • Відео з віковими обмеженнями;
  • Приватних або з доступом лише по прямому посиланню (unlisted) трансляцій;
  • Контенту, позначеного як «для дітей»;
  • Стрімів, де проводяться благодійні збори через YouTube Giving.

Чому це важливо?

Цей крок є прямою відповіддю на популярність механік монетизації в TikTok. YouTube прагне надати стрімерам більше інструментів для прямого заробітку від аудиторії, не обмежуючись лише рекламними доходами чи Super Chat. Для глядачів це стає зручним способом виділитися в чаті та підтримати улюбленого блогера в інтерактивній формі.

Розширення географії свідчить про намір Google зробити «Подарунки» глобальним стандартом для своїх трансляцій, стимулюючи розвиток сегменту вертикальних прямих ефірів.

Нагадаємо, що кілька днів тому користувачі масово поскаржились, що в YouTube з’явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити.

 14.04.2026 08:48

