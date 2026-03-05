TikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпеку

TikTok офіційно роз’яснив позицію щодо модерації приватних повідомлень. Компанія заявила, що не буде використовувати наскрізне шифрування (end-to-end encryption, E2EE) за замовчуванням для повідомлень. Надання правоохоронним органам доступу до особистих переписок користувачів є частиною стратегії із захисту спільноти, пише BBC.

Відмова від наскрізного шифрування в TikTok означає, що дані не зашифровані на всьому шляху від відправника до отримувача, а сама платформа має технічну можливість переглядати вміст чатів. Також це можуть робити і ті, кому платформа надасть бекдор до вашої переписки.

TikTok аргументує такий підхід необхідністю боротьби з протиправним контентом. Зокрема, йдеться про запобігання експлуатації дітей, розповсюдження матеріалів про сексуальне насильство над неповнолітніми (CSAM) та іншу незаконну діяльність. За словами представників компанії, відсутність повного шифрування дозволяє їхнім системам безпеки та модераторам виявляти порушення й оперативно передавати інформацію правоохоронцям.

Механізм взаємодії з поліцією

У звітах компанії зазначається, що TikTok активно співпрацює з державними органами. Якщо алгоритми модерації або скарги користувачів вказують на серйозне порушення закону, дані (включаючи тексти повідомлень, метадані та IP-адреси) можуть бути надані поліції навіть без офіційного судового ордера в екстрених випадках, коли йдеться про безпосередню загрозу життю або безпеці.

Критика та ризики

Така політика викликає занепокоєння у захисників цифрових прав. Основні претензії полягають у наступному:

Хибне відчуття приватності: Багато користувачів сприймають свою переписку з іншими як захищений простір, не усвідомлюючи, що зміст листування переглядають алгоритми.

Ризик зловживань: Доступ до переписок може бути використаний не лише для боротьби з криміналом, а й для тиску на активістів або журналістів у певних юрисдикціях.

Відсутність вибору: TikTok фактично ставить користувачів перед фактом: або ви відмовляєтеся від приватності листування, або не користуєтеся функцією повідомлень.

Ситуація ускладнюється тим, що TikTok вже давно стикається зі звинуваченнями в тому, що зв’язки з китайською владою можуть поставити під загрозу дані користувачів.

Однак TikTok свідомо обирає шлях «контрольованої безпеки» замість абсолютної приватності. Для користувачів це є важливим нагадуванням: будь-яка інформація, надіслана через платформи без наскрізного шифрування, потенційно може стати доступною третім особам — чи то модераторам компанії, чи представникам закону. Якщо конфіденційність є вашим пріоритетом, для чутливих розмов варто обирати спеціалізовані захищені інструменти.

