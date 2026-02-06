Meta розробляє власний аналог TikTok: як він виглядатиме

Компанія Meta розробляє окремий додаток, інтерфейс якого дуже схожий на TikTok. Майбутня програма під назвою Vibes, матиме стрічку з відеороликів, згенерованих штучним інтелектом.

Вперше Vibes представили як функцію в додатку Meta AI півроку тому, у вересні 2025 року. Так само, як і Sora від конкурента OpenAI, Vibes матиме вертикальний формат, що дозволяє користувачам перегортати відео в стилі TikTok.

«Після сильного раннього успіху Vibes у рамках Meta AI, ми тестуємо окремий додаток, щоб розвинути цей імпульс. Ми побачили, що користувачі все більше схиляються до цього формату для створення, пошуку та обміну відео, згенерованими штучним інтелектом, з друзями», — йдеться у заяві компанії.

Meta ще не поділилась точними даними, скільки людей реально користуються Vibes. Відомо лише, що з моменту запуску цієї функції використання Meta AI продовжує зростати.Перетворення Vibes на власний додаток дозволить Meta розширити його функціонал, не захаращуючи програму Meta AI.

Компанія Марка Цукерберга вважає, що контент, створений штучним інтелектом, стане наступним великим джерелом залучення на її платформах. Про представники Meta заявили на конференції з питань прибутків у жовтні 2025 року. Тоді було анонсовано про плани додати більше зображень та відео зі штучним інтелектом до алгоритму рекомендацій. Спеціальний додаток для створення відео, такий як Vibes, може стати одним зі способів, яким Meta сподівається збільшити залученість користувачів.

Нагадаємо, що два тижні тому компанія Meta оголосила про закриття проекту Workrooms — віртуальніих просторів для віддаленої роботи.