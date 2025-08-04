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Новини 04/08/2025

Дослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від Цукерберга

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Марк Цукерберг не залишає спроб зібрати в своїй компанії найкращих фахівців з розробки штучного інтелекту. Заради цього він готовий пропонувати астрономічні суми. Останнім прикладом цьому є оффер на $1 мільярд. Ці гроші Meta була готова заплатити австралійському досліднику Ендрю Таллоху, який є співзасновником стартапу Міри Мураті Thinking Machines. Оффер було відхилено, пише The Wall Street Journal.

Якби Таллох прийняв пропозицію Марка Цукерберга, то протягом шести років міг би заробити до $1,5 мільярда, включно з бонусами та враховуючи динаміку зростання цін на акції. Примітно, що крім Ендрю Таллоха, жоден із 50 співробітників Thinking Machines Lab також не погодився перейти в Meta, незважаючи на щедрі обіцянки, підкріплені сумами від $200 мільйонів.

«Поки що в Thinking Machines Lab жодна людина не прийняла пропозицію», — цитує видання слова Мураті.

Міра Мураті, колишня технічна директорка та тимчасова CEO OpenAI, свого часу відіграла вирішальну роль у розробці таких продуктів, як ChatGPT, DALL-E і Sora. Після звільнення вона заснувала власну компанію Thinking Machines Lab. Цей стартап нещодавно отримав інвестиції в розмірі $2 мільярди, що свідчить про сильні позиції в сфері штучного інтелекту. Потенційно це могло сприяти рішенню його дослідників залишитися в Thinking Machines, незважаючи на вигідні пропозиції роботи від Meta.

Мураті обіцяє, що її стартап випустить свій перший продукт «у найближчі кілька місяців». Нещодавно Thinking Machines орендував офіс у тихій частині району Mission у Сан-Франциско, за кілька кварталів від OpenAI. 

Таллох закінчив Сіднейський університет, де мав найвищий середній бал серед студентів свого профілю. Після цього він 18 місяців працював над машинним навчанням у Facebook, перш ніж поступити в аспірантуру в Кембриджі. Зрештою, він почав працювати в дослідницькій групі штучного інтелекту Facebook, але в 2023 році приєднався до OpenAI, звідки пішов разом з Мураті.

Цукерберг значно активізував зусилля Meta у сфері штучного інтелекту в останні місяці після того, як LLM-моделі Llama 4 не змогли отримати широкого визнання порівняно з конкуруючими моделями від OpenAI, Google та Anthropic. Для цього керівник Meta створив у компанії новий підрозділ Superintelligence Labs, метою якого є розробка «суперінтелекту». 

Meta також придбала за $14,8 мільярдів 49-відсоткову частку в стартапі Scale AI, що спеціалізується на штучному інтелекті, та стартап Play AI, який працює над генерацією людських голосів. Компанія залучила щонайменше 10 співробітників OpenAI разом із багатьма іншими співробітниками Apple, Google та Anthropic.

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