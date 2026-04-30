logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/04/2026 11:22

YouTube розблокував преміальну функцію «картинка в картинці» для всіх користувачів

Олександр Остапенко

Автор новин

Компанія Google офіційно оголосила про глобальне розгортання функції «картинка в картинці» (Picture-in-Picture, PiP) для всіх користувачів мобільного додатка YouTube. Відтепер ця можливість доступна безкоштовно на пристроях під управлінням Android та iOS по всьому світу. Про це пише Android Police.

Раніше режим PiP був переважно ексклюзивною перевагою підписки YouTube Premium. Для користувачів без підписки він працював лише в обмеженій кількості регіонів (зокрема в США) і лише для відео, що не є музичним контентом. Нове оновлення знімає ці територіальні бар’єри, дозволяючи кожному згортати додаток у невелике плаваюче вікно та продовжувати перегляд під час використання інших програм.

Як скористатися функцією:

  • Відкрийте додаток YouTube і перейдіть у Налаштування.
  • Виберіть розділ Загальні.
  • Увімкніть перемикач Картинка в картинці.

Також важливо переконатися, що режим PiP активовано в системних налаштуваннях вашого смартфона для додатка YouTube. Слід зауважити, що для музичного відео підписка Premium все ще може бути необхідною у певних країнах через ліцензійні обмеження, проте для іншого контенту функція стає загальнодоступною.

Нагадаємо, кілька днів тому YouTube відключив push-сповіщення від каналів, які користувачі рідко дивляться.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > YouTube розблокував преміальну функцію «картинка в картинці» для всіх користувачів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: