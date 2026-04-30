/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/04/2026 10:58

Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos

Дмитро Сімагін

Редактор

Адміністрація президента Трампа офіційно виступила проти намірів компанії Anthropic розширити коло користувачів своєї нової LLM-моделі Claude Mythos. Зараз доступ до неї мають приблизно 50 організацій: великі IT-компанії, найбільші банки Волл-стріт та урядові структури. Найближчим часом планується розширити цей перелік до 120 організацій, пише The Wall Street Journal.

У Білому домі вважають, що розширення доступу до моделі штучного інтелекту такого рівня (особливо для іноземних організацій) може надати потенційним ворогам Америки інструменти для проведення масштабних дезінформаційних кампаній або розробки шкідливого ПЗ.

Також урядовці вважають, що при широкому масштабуванні Anthropic просто не матиме достатніх обчислювальних ресурсів, і це призведе до погіршення якості послуг для державних структур.

Ситуація підкреслює зростаючу напруженість між технологічним сектором Кремнієвої долини та Вашингтоном. Влада США дедалі частіше розглядає передові моделі штучного інтелекту як критичну інфраструктуру, яка потребує державного нагляду, подібного до оборонних технологій.

Контекст проблеми

На початку квітня 2026 року керівник компанії Anthropic Даріо Амодеї провів низку зустрічей із високопосадовцями адміністрації Дональда Трампа. Серед ключових учасників переговорів був міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зустріч 17 квітня у Білому домі мала на меті знизити напруженість між Anthropic та урядом США. За кілька тижнів до цього Пентагон запровадив обмеження на використання технологій компанії через загрозу безпеці. Однак переваги моделей Claude над конкурентами вважаються настільки очевидними, що Адміністрація президента Трампа була змушена переглянути заборону.

Зустріч описали як «конструктивну», що вказує на ймовірне пом’якшення позиції Білого дому щодо компанії на тлі зацікавленості у використанні Mythos для оборонних та фінансових цілей.

Наслідки для галузі 

Рішення Білого дому заборони розгортання Claude Mythos для широкого колу користувачів може стати прецедентом для інших компаній на цьому ринку: OpenAI та Google. Це може обмежити їхні можливості щодо міжнародної експансії та партнерств, якщо їхні моделі будуть визнані потенційно небезпечними.

Наразі тривають дискусії між представниками Anthropic та урядовими структурами щодо можливих компромісних варіантів, які б дозволили обмежене використання моделі за умови дотримання суворих протоколів безпеки.

Нагадаємо, під час закритого тестування Claude Mythos знайшла 271 вразливість у новій версії браузера Firefox.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: