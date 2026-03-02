logo

02/03/2026

У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT

Дмитро Сімагін

Автор новин

Після того, як компанія Anthropic категорично відмовилася надавати дозвіл використовувати модель Claude для розробки автономної зброї та масового спостереження за американськими громадянами, її найближчий конкурент OpenAI одразу ж почала співпрацювати з Міністерством оборони США. Про це пише Windows Central. 

Ініціатива Альтмана несподівано знайшла відгук у соцмережах, щоправда, не той, на який сподівався очільник OpenAI. У трендах Reddit з’явились численні пости, де користувачі закликають скасувати підписку на ChatGPT і демонструють скріншоти, як вони це роблять у своїх акаунтах. Дехто публікує згенеровані карикатури та меми на цю тему. 

У дописі на X Сем Альтман вирішив пояснити своє рішення співпрацювати з Пентагоном тим, що LLM-моделі OpenAI не будуть використовуватися для масового спостереження. Однак це твердження одразу ж спростував урядовець США, який заявив, що моделі OpenAI будуть використовуватися «всіма законними засобами».

Згідно з Патріотичним актом США, прийнятим після терактів 11 вересня 2001 року, масове спостереження за американськими громадянами є законним у «деяких сценаріях». Це стосується також масового збору метаданих та трафіку, навіть якщо деякі аспекти такого збору даних в останні роки були обмежені.

«Я вважаю, що це дуже важливий коментар, і хочу додати дещо як юрист: я знаю, що це звучить так, ніби Альтман каже, що в них ті ж червоні лінії, що й у Anthropic, але насправді він ретельно формулює, що їх немає. Він має на увазі «принципи безпеки», які відображені в законі. Річ у тім, що принципи (порівняно з «червоними лініями» або «обмеженнями») не є абсолютними, і коли вони суперечать іншому принципу (наприклад, національній безпеці), вони можуть бути скасовані, якщо інший принцип вважається важливішим у цьому випадку», — пише один з користувачів.

Нещодавно OpenAI завершила раунд фінансування, за яким компанію оцінили у фантастичні 730 мільярдів доларів. Серед інвесторів були Amazon, Softbank та NVIDIA.

Нагадаємо, кілька днів тому керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом.

