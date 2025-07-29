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Новини 29/07/2025

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Anthropic впроваджує нові обмеження на користування інструментом кодування Claude Code. Це необхідно, щоб обмежити зловживання, коли Claude Code у декого працює «безперервно у фоновому режимі, 24/7». Anthropic стверджує, що обмеження тарифів спрямовані також на те, щоб зупинити випадки, коли користувачі передають дані доступу до Claude Code іншим розробникам. Про це повідомляє TechCrunch.

Відтепер більшість користувачів тарифу Pro можуть розраховувати на 40-80 годин роботи моделі Sonnet 4 через інструмент Claude Code в межах своїх тижневих лімітів. Передплатники тарифу Max вартістю $100 на місяць можуть скористатись 140-280 годинами роботи Sonnet 4 та 15-35 годинами роботи Opus 4. А передплатники плану Anthropic Max вартістю $200 на місяць можуть розраховувати на 240-480 годин роботи Sonnet 4 та 24-40 годин роботи Opus 4.

Компанія зазначає, що час використання може змінюватись залежно від розміру кодової бази та інших факторів, проте залишається незрозумілим, як саме Anthropic оцінює ці умови. За інформацією Anthropic, що тарифний план Max за $200 пропонує у 20 разів більше часу роботи, ніж план Pro, але, згідно з оновленими даними, передплатники тепер отримують лише приблизно в 6 разів більше годин Claude Code, ніж користувачі Pro.

Відомо, що кілька інших постачальників інструментів для кодування також переглядають цінову стратегію щодо своїх продуктів. У червні компанія Anysphere, яка стоїть за Cursor, змінила ціноутворення на використання свого тарифного плану Pro вартістю $20 на місяць, щоб обмежити зловживання з боку досвідчених користувачів. Компанія Replit у червні також внесла аналогічні зміни в ціноутворення.

Нагадаємо, що минулого місяця Anthropic додала в Claude бета-версію нової функції, яка дозволяє створювати інтерактивні додатки безпосередньо в чат-боті. На відміну від звичної генерації коду, користувач тепер має можливість бачити результати всередині Claude, на бічній панелі візуального інтерфейсу.

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