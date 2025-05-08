Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

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Компанія Anthropic відкрила доступ до нового API , який дозволяє LLM-моделям Claude здійснювати пошук в Інтернеті. Завдяки цьому розробники зможуть створювати програми на базі Claude, які надають користувачам актуальну інформацію з результатів пошуку, повідомляє TechCrunch.

Минулого тижня Anthropic представила інструмент для підключення додатків до Claude, а також розширену можливість «глибокого дослідження», яка дозволяє Claude шукати корпоративні облікові записи та веб-сайти.

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«Розробники тепер можуть доповнити комплексні знання Claude актуальними даними з реального світу, активуючи інструмент веб-пошуку під час здійснення запитів до [нашого] API», — йдеться у прес-релізі Anthropic.

Коли API веб-пошуку ввімкнено, Claude використовуватиме можливості «міркування», щоб визначити, чи буде корисною для певного запиту знайдена актуальна інформація.

Claude також може уточнювати свої запити та виконувати кілька пошуків, використовуючи попередні результати для обґрунтування наступних запитів. Розробники можуть налаштувати цю поведінку, а також вказати домени, з яких Claude дозволено та заборонено здійснювати пошук.

Ціна на послугу починається від $10 за 1000 пошукових запитів. Пошук працює з моделями Anthropic Claude 3.7 Sonnet, новішими Claude 3.5 Sonnet та Claude 3.5 Haiku.

Також Anthropic додає веб-пошук до Claude Code, інструменту для генерації та роботи з кодом. Завдяки ввімкненому веб-пошуку Claude Code може отримати доступ до поточної документації API, технічних статей та іншої інформації про інструменти розробки та бібліотеки.

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