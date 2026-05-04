Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex

OpenAI вирішила додати трохи милоти до свого кодинг-агента. Компанія представила нову функцію Codex Pets — анімованих помічників, які з’являються у вигляді плаваючого оверлею поверх екрана та повідомляють розробника про те, що робить Codex у фоновому режимі. Про це пише Mashable.

Мультяшні персонажі не пишуть код — вони просто «живуть» на вашому екрані та стежать за тим, що кодинг-агент робить у реальному часі. Якщо вихованець з’являється посеред виконання завдання, на нього можна натиснути й одразу надіслати відповідь агенту — перетворюючи пасивний індикатор статусу на маленький двосторонній канал зв’язку.

Як це працює

Щоб викликати або сховати компаньйона, достатньо набрати `/pet` у застосунку. За замовчуванням доступно 8 вбудованих вихованців, проте можна створити власного за допомогою команди `/hatch`.

Функція Hatch приймає будь-яке завантажене зображення й перетворює його на анімованого вихованця, який зберігається локально у папці Codex — щоб його можна було упакувати й поділитися з іншими.

Щоб обрати одного з восьми персонажів, необхідно перейти в «Налаштування», обрати «Зовнішній вигляд», а потім «Улюбленці».

Спільнота вже підхопила ідею: буквально за кілька годин після запуску з’явилися фанатські сайти для обміну вихованцями, а в соцмережах почали активно ширитися авторські творіння. Серед найпопулярніших — різні версії Microsoft Clippy.

Конкурс і нагороди

Компанія OpenAI також проводить обмежений конкурс: автори десяти найпопулярніших кастомних вихованців отримають 30 днів ChatGPT Pro безкоштовно.

Codex Pets вже доступні для всіх користувачів на Windows і macOS.

Додаткові переваги

Крім гейміфікації в роботі, оновлений реліз Codex додав і дві практичні функції. Codex тепер автоматично виявляє конфігураційні файли інших кодинг-агентів, зокрема `CLAUDE.md` від Claude Code, й імпортує їх: тепер плагіни, угоди про проєкт і кастомні правила переносяться без ручного переписування.

Загалом ШІ-вихованці можуть виглядати як косметична функція, однак їхня поява — не випадковість. Codex конкурує з GitHub Copilot, Cursor і Claude Code, і диференціація все більше відбувається через досвід розробника, а не через сирі технічні можливості.

