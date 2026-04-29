Новини 29/04/2026 11:00

Garmin Claude: тепер можна контролювати роботу Claude Code через фітнес-трекер

Андрій Савчук

Шведський розробник Єнс Ларссон опублікував на GitHub відкритий проєкт Garmin Claude — інструмент, завдяки якому можна контролювати роботу Claude Code навіть займаючись фітнесом. Новинка має ліцензію MIT, що дозволяє її вільно використовувати у власних сервісах. 

Garmin Claude виводить на годинник Garmin активність інструмента кодування Claude Code від Anthropic у вигляді фітнес-трекера. Можна відстежувати кількість витрачених токенів на секунду, задіяні інструменти, потужність та накопичені токени.

Робочі сесії Claude Code синхронізуються з Garmin Connect і відображаються у вигляді таких самих графіків, як під час спортивного тренування. Якщо швидкість дорівнює 0 токенів на секунду — Claude завершив завдання. Також фіксується пульс на зап’ястку користувача.

Інструмент працює на годинниках Garmin із ліній Forerunner, Fenix та Venu. 

  • Garmin Claude працює локально: він підключає ваш ноутбук до трекера через тунель Cloudflare. Він взаємодіє лише з вашим годинником, автентифікованим за допомогою ключа носія, який ви згенеруєте. Нічого не передається Anthropic чи будь-якій третій стороні.
  • Додаток для годинника завантажується незалежним способом — він ніколи не надсилається до магазину Connect IQ.
  • Ніде не задіяні облікові дані Anthropic. Інструмент зчитує локальні файли сеансу Claude Code, він не проксіює API.

Що потрібно для запуску Garmin Claude:

  • Підписка на Claude Code та Claude CLI.
  • Годинник Garmin зі списку підтримуваних версій.
  • macOS або Linux (для Windows потрібен WSL2).

Також може знадобитись безкоштовний обліковий запис Cloudflare, якщо вам потрібна стабільна URL-адреса тунелю даних. Але є також варіант для запуску швидкого тунелю без облікового запису.

Нагадаємо, кілька днів тому компанія Anthropic запустила Routines: інструмент автоматизації Claude Code без участі розробника

