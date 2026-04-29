Garmin Claude: тепер можна контролювати роботу Claude Code через фітнес-трекер

Шведський розробник Єнс Ларссон опублікував на GitHub відкритий проєкт Garmin Claude — інструмент, завдяки якому можна контролювати роботу Claude Code навіть займаючись фітнесом. Новинка має ліцензію MIT, що дозволяє її вільно використовувати у власних сервісах.

Garmin Claude виводить на годинник Garmin активність інструмента кодування Claude Code від Anthropic у вигляді фітнес-трекера. Можна відстежувати кількість витрачених токенів на секунду, задіяні інструменти, потужність та накопичені токени.

Робочі сесії Claude Code синхронізуються з Garmin Connect і відображаються у вигляді таких самих графіків, як під час спортивного тренування. Якщо швидкість дорівнює 0 токенів на секунду — Claude завершив завдання. Також фіксується пульс на зап’ястку користувача.

Інструмент працює на годинниках Garmin із ліній Forerunner, Fenix та Venu.

Garmin Claude працює локально: він підключає ваш ноутбук до трекера через тунель Cloudflare . Він взаємодіє лише з вашим годинником, автентифікованим за допомогою ключа носія, який ви згенеруєте. Нічого не передається Anthropic чи будь-якій третій стороні.

Додаток для годинника завантажується незалежним способом — він ніколи не надсилається до магазину Connect IQ.

Ніде не задіяні облікові дані Anthropic. Інструмент зчитує локальні файли сеансу Claude Code, він не проксіює API.

Що потрібно для запуску Garmin Claude:

Підписка на Claude Code та Claude CLI.

Годинник Garmin зі списку підтримуваних версій.

macOS або Linux (для Windows потрібен WSL2).

Також може знадобитись безкоштовний обліковий запис Cloudflare, якщо вам потрібна стабільна URL-адреса тунелю даних. Але є також варіант для запуску швидкого тунелю без облікового запису.

