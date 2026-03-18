Новини 18/03/2026 14:57

Anthropic запустила функцію Dispatch: вона перетворює Claude на аналог OpenClaw

Дмитро Сімагін

Компанія Anthropic додала функцію Dispatch до агентського режиму Cowork. Вона дозволяє Claude працювати безперервно із збереженням контексту, а не запускати нову сесію для кожного завдання.

«Тепер Cowork пропонує вам один безперервний чат з Claude, до якого ви можете підключитися з телефону або комп’ютера. Призначте Claude завдання, йдіть займатися чимось іншим і повертайтеся до завершеної роботи. Claude працює на вашому комп’ютері — з доступом до ваших локальних файлів, конекторів і плагінів — і повідомляє вам про результат, коли він буде виконаний», — пояснюють в Anthropic.

Для роботи знадобиться зайти в десктопну та мобільну програми Claude під одним обліковим записом. Агент буде автономно працювати з локальними файлами та сторонніми програмами, які доступні для підключення до Cowork — у тому числі сервісами Google, Microsoft 365, Slack, Figma, Canva та Salesforce. Для безперервної роботи комп’ютер повинен бути постійно увімкнений, а програма відкритою, щоб Claude міг працювати над завданнями.

Коли агент завершить роботу, користувачеві прийде повідомлення. Листування з чат-ботом в Dispatch буде синхронізуватися між мобільною та настільною версією програми.

Функція перебуває в стадії попереднього тестування. Режим Cowork доступний передплатникам Pro за $20 на місяць і Max за $100 або $200 на місяць.

Запуск Dispatch далеко не єдина новина компанії, яка стосується автоматизації. Тиждень тому Anthropic оголосила про доступність у Claude Code бета-версії нового інструменту Code Review. Він розробленій для виявлення помилок у згенерованому коді в пул-реквестах до того, як цей код побачить людина-рецензент.

