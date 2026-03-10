logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 10/03/2026 09:57

Anthropic презентує новий інструмент перевірки пул-реквестів Code Review

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія Anthropic оголосила про доступність у Claude Code бета-версії нового інструменту Code Review. Він розробленій для виявлення помилок у згенерованому коді в пул-реквестах до того, як цей код побачить людина-рецензент.

Пул-реквести (pull requests) — це механізм, який розробники використовують для внесення змін у коді для подальшої перевірки перед об’єднанням з робочою версією.

Code Review може інтегруватися з репозиторієм GitHub та автоматично рецензувати запропоновані пул-реквести, створюючи свої коментарі до якості цього коду. Інструмент призначений для виправлення основних логічних помилок, тому претензії до «витонченості» програмного коду він не пред’являє.

Побачивши проблему в коді, Code Review використовує кольорове маркування для її ранжування. Червоним кольором позначаються найважливіші проблеми, жовтим — потенційні, які потребують уваги, а фіолетовий використовується для позначення помилок, пов’язаних із раніше згенерованим кодом.

У Code Review паралельно працює відразу кілька агентів, аналізуючи один і той же фрагмент коду за різними критеріями. На фінальному етапі окремий агент резюмує накопичені зауваження, видаляє дублювання та виділяє найважливіші зауваження.

Розробники мають можливість налаштувати в інструменті власні критерії для додаткових перевірок. Аналіз одного фрагмента коду коштуватиме від $15 до $25.

Code Review вже доступний для користувачів тарифних планів Claude Code Teams та Enterprise.

Нагадаємо, днями в Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Anthropic презентує новий інструмент перевірки пул-реквестів Code Review

Найбільш обговорювані статті

Google додає в Android «фішки» Apple: тепер можна ділитися своїм місцезнаходженням в повідомленняхGoogle додає в Android «фішки» Apple: тепер можна ділитися своїм місцезнаходженням в повідомленнях
В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінокВ Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок
Ваша програма споживає багато енергії? Google обов'язково всім про це розповістьВаша програма споживає багато енергії? Google обов’язково всім про це розповість
Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадавКерівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав
Google Play: комісія з розробників знижена до 20%Google Play: комісія з розробників знижена до 20%
OpenAI нарешті випустила Codex для WindowsOpenAI нарешті випустила Codex для Windows
TikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпекуTikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпеку
Sony відмовляється від релізів ігор PlayStation на ПКSony відмовляється від релізів ігор PlayStation на ПК
Microsoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмахMicrosoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмах
Claude тепер може створювати та редагувати файли

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року

У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT

Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

В інструменті кодування Claude Code знайдено критичну помилку

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

Anthropic створила алгоритм для злому штучного інтелекту

CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 1 тиждень назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 4 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 3 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 2 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 1 тиждень назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Новини

Anthropic презентує новий інструмент перевірки пул-реквестів Code Review

 10.03.2026 09:57

Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США

 10.03.2026 08:52

Anthropic запускає маркетплейс інструментів на базі Claude

 09.03.2026 17:57

Microsoft: хакери застосовують штучний інтелект на всіх етапах атак

 09.03.2026 17:10

Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»

 09.03.2026 15:41

OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми

 09.03.2026 14:25

Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM

 09.03.2026 11:48

CEO Google увійшов до трійки рекордсменів в IT за розміром річної компенсації

 09.03.2026 10:30

Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation

 09.03.2026 08:46

Всюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохід

 06.03.2026 18:06

Спецпроєкти

Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Топ текстів тижня
1.
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
2.
В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок
3.
«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші
4.
Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав
5.
Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000
6.
OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми
7.
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
8.
TikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпеку
9.
Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM
10.
Всюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохід

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: