Anthropic презентує новий інструмент перевірки пул-реквестів Code Review

Компанія Anthropic оголосила про доступність у Claude Code бета-версії нового інструменту Code Review. Він розробленій для виявлення помилок у згенерованому коді в пул-реквестах до того, як цей код побачить людина-рецензент.

Пул-реквести (pull requests) — це механізм, який розробники використовують для внесення змін у коді для подальшої перевірки перед об’єднанням з робочою версією.

Code Review може інтегруватися з репозиторієм GitHub та автоматично рецензувати запропоновані пул-реквести, створюючи свої коментарі до якості цього коду. Інструмент призначений для виправлення основних логічних помилок, тому претензії до «витонченості» програмного коду він не пред’являє.

Побачивши проблему в коді, Code Review використовує кольорове маркування для її ранжування. Червоним кольором позначаються найважливіші проблеми, жовтим — потенційні, які потребують уваги, а фіолетовий використовується для позначення помилок, пов’язаних із раніше згенерованим кодом.

У Code Review паралельно працює відразу кілька агентів, аналізуючи один і той же фрагмент коду за різними критеріями. На фінальному етапі окремий агент резюмує накопичені зауваження, видаляє дублювання та виділяє найважливіші зауваження.

Розробники мають можливість налаштувати в інструменті власні критерії для додаткових перевірок. Аналіз одного фрагмента коду коштуватиме від $15 до $25.

Code Review вже доступний для користувачів тарифних планів Claude Code Teams та Enterprise.

