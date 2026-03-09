/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 09/03/2026 15:41

Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»

Дмитро Сімагін

Автор новин

Найпопулярніший за останній місяць проект GitHub має явні ознаки шахрайства. Втім, це аж ніяк не завадило репозиторію RuView отримати понад 32 тисячі зірок і 4,4 тисячі форків. Питання лише, чому стільки програмістів «повелись» на безглузду з технічної точки зору ідею «бачити крізь стіни», яку їм пообіцяв автор проекту.

Згідно з описом на сторінці репозиторію, програмне забезпечення RuView перетворює звичайні сигнали Wi-Fi на оцінку пози людини в режимі реального часу. Також воно веде моніторинг життєво важливих показників та виявлення присутності — «і все це без жодного пікселя відео».

Насправді, після проведення технічного аудиту, виявилось, що проєкт повертає лише випадкові, безглузді дані. Серед тих, хто скачав RuView, ніхто не зміг практично реалізувати ідею проекту «бачити крізь стіни», незважаючи на те, що для цього потрібен лише недорогий пристрій.

Найбільш тривожним сигналом, як пише один з користувачів Reddit, є те, що проблеми автоматично видаляються. А сам розробник RuView, судячи з профілю, просто фейк.

«Навіть якщо базова технологія була якимось чином легітимною, сама ця поведінка говорить вам усе, що потрібно знати про наміри автора. Також переглянув звіт аудиту і так… результати буквально є просто випадковим шумом. Навіть близько не схожі на те, як виглядають фактичні дані Wi-Fi-датчиків», — пишуть на Reddit.

Інший користувач додає: «Це неминучий недолік економіки зірок GitHub. Чувак зрозумів, що яскравий README з крутими модними словами отримує більше зірок, ніж реально працюючий код, і він не помиляється — 90% людей, які беруть участь у репозиторіях, ніколи їх не клонують, не кажучи вже про те, щоб намагатися їх запустити».

Нагадаємо, що GitHub готує автоматичне рішення для боротьби з низькоякісними пул-реквестами.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»

Найбільш обговорювані статті

Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000
OpenAI нарешті випустила Codex для WindowsOpenAI нарешті випустила Codex для Windows
TikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпекуTikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпеку
Sony відмовляється від релізів ігор PlayStation на ПКSony відмовляється від релізів ігор PlayStation на ПК
Microsoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмахMicrosoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмах
Google додає в Android «фішки» Apple: тепер можна ділитися своїм місцезнаходженням в повідомленняхGoogle додає в Android «фішки» Apple: тепер можна ділитися своїм місцезнаходженням в повідомленнях
Anthropic запускає голосовий режим для Claude CodeAnthropic запускає голосовий режим для Claude Code
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhoneGoogle попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
OpenAI розробляє власного конкурента GitHubOpenAI розробляє власного конкурента GitHub
Українським користувачам Telegram загрожує нова фішингова схема

10 репозиторіїв GitHub, що підвищать скіл у розробці

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

«Це не афера для наївних, хлопці — професіонали»: 6 історій фальшивого найму в ІТ

«Привіт, я розробник OpenAI»: GitHub Copilot Chat злив студенту-самозванцю всі системні препромти

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Розробники рекомендують: 9 топових репозиторіїв Github для програмістів (і не тільки)

Що таке портфоліо та як його створити програмісту

GitHub-2023: топ-10 кращих проєктів з відкритим кодом

Сервіс GitHub, де розробникам допомагає писати код AI, тепер доступний для всіх — але за гроші

Завдяки чому TestRail оптимізує управління тестуванням та як отримати знижку на сервіс

«Кривава» катастрофа Theranos: як «Стів Джобс у спідниці» стала головною шахрайкою Кремнієвої долини

LinkedIn «захопили» шахраї та виманюють великі гроші: як працює схема

Користувачі GitHub збираються колективно подати до суду на Microsoft: що сталося

Github запропонував писати код голосом в Copilot

Девелопер Google назвав топ-10 репозиторіїв GitHub, які повинен знати кожен програміст

«До біса моє життя»: улюблену вкладку розробників на GitHub видалять

Українські розробники втратили доступ до GitHub Copilot

У китайського розробника відібрали зарплату за 3 роки через відвідування GitHub та Twitter

Екс-голові скандальної криптобіржі Thodex загрожує 40 564 роки ув'язнення: подробиці

Незвична оптимізація: GitHub звільнив 100 дешевих індійських програмістів

OpenAI виклала на GitHub бету OpenCopilot

GitHub випустив публічну бета-версію Copilot Chat: що цікавого

«Це обмеження військового потенціалу»: GitHub почав блокувати акаунти компаній з РФ

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 1 тиждень назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 4 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 3 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 2 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 4 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

Новини

Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»

 09.03.2026 15:41

OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми

 09.03.2026 14:25

Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM

 09.03.2026 11:48

CEO Google увійшов до трійки рекордсменів в IT за розміром річної компенсації

 09.03.2026 10:30

Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation

 09.03.2026 08:46

Всюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохід

 06.03.2026 18:06

Cursor запускає ще один інструмент агентного кодування — Automations

 06.03.2026 17:16

Нові функції «Дії»: бронювання працівників у розшуку та податкові знижки

 06.03.2026 16:15

X запускає новий варіант монетизації: «Ексклюзивні теми» з платним доступом

 06.03.2026 14:48

Зарплати українських розробників: наймів більше, але грошей менше

 06.03.2026 12:28

Спецпроєкти

Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
2.
В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок
3.
«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші
4.
Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав
5.
Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000
6.
Цифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млн
7.
TikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпеку
8.
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
9.
Вірусна ШІ-соцмережа Moltbook виявилася звалищем ботів без ознак ком’юніті
10.
Робота в офісі з відкритим плануванням провокує вигорання працівників — дослідження

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: