Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»

Найпопулярніший за останній місяць проект GitHub має явні ознаки шахрайства. Втім, це аж ніяк не завадило репозиторію RuView отримати понад 32 тисячі зірок і 4,4 тисячі форків. Питання лише, чому стільки програмістів «повелись» на безглузду з технічної точки зору ідею «бачити крізь стіни», яку їм пообіцяв автор проекту.

Згідно з описом на сторінці репозиторію, програмне забезпечення RuView перетворює звичайні сигнали Wi-Fi на оцінку пози людини в режимі реального часу. Також воно веде моніторинг життєво важливих показників та виявлення присутності — «і все це без жодного пікселя відео».

Насправді, після проведення технічного аудиту, виявилось, що проєкт повертає лише випадкові, безглузді дані. Серед тих, хто скачав RuView, ніхто не зміг практично реалізувати ідею проекту «бачити крізь стіни», незважаючи на те, що для цього потрібен лише недорогий пристрій.

Найбільш тривожним сигналом, як пише один з користувачів Reddit, є те, що проблеми автоматично видаляються. А сам розробник RuView, судячи з профілю, просто фейк.

«Навіть якщо базова технологія була якимось чином легітимною, сама ця поведінка говорить вам усе, що потрібно знати про наміри автора. Також переглянув звіт аудиту і так… результати буквально є просто випадковим шумом. Навіть близько не схожі на те, як виглядають фактичні дані Wi-Fi-датчиків», — пишуть на Reddit.

Інший користувач додає: «Це неминучий недолік економіки зірок GitHub. Чувак зрозумів, що яскравий README з крутими модними словами отримує більше зірок, ніж реально працюючий код, і він не помиляється — 90% людей, які беруть участь у репозиторіях, ніколи їх не клонують, не кажучи вже про те, щоб намагатися їх запустити».

Нагадаємо, що GitHub готує автоматичне рішення для боротьби з низькоякісними пул-реквестами.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn