logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 04/03/2026 10:21

OpenAI розробляє власного конкурента GitHub

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія OpenAI розробляє власну платформу для програмістів. За повідомленнями інсайдерів, вона має стати прямим конкурентом GitHub. Це рішення виглядає нестандартним, оскільки GitHub належить корпорації Microsoft — головному інвестору та стратегічному партнеру OpenAI, пише Neowin.

Протягом останніх років Microsoft та OpenAI демонстрували зразкову синергію: Microsoft інвестувала в стартап Сема Альтмана понад $13 мільярдів, а GitHub першим інтегрував технології OpenAI у свій інструмент Copilot, що значно удосконалило написання коду. Проте, схоже, амбіції очільника OpenAI виходять за межі партнерства — тепер ця компанія прагне створити власну закриту екосистему для розробників.

Чого очікувати від нової платформи?

Згідно з даними видання The Information, новий продукт OpenAI буде не просто сховищем для зберігання коду, а інтелектуальним середовищем наступного покоління. 

Очевидно, майбутня платформа матиме глибоку інтеграція зі штучним інтелектом. На відміну від GitHub, де ШІ є додатковою функцією, альтернатива від OpenAI може бути побудована навколо нейромереж з самого початку. Це означає автоматичне тестування, виправлення помилок у реальному часі та генерацію архітектури проектів «під ключ».

Власний сервіс дозволить OpenAI напряму збирати дані про те, як програмісти пишуть код, що критично важливо для навчання майбутніх LLM-моделей. Крім того, новий проект може бути пов’язаний з розробкою агентів, які здатні самостійно виконувати завдання з програмування, що виходить за межі можливостей нинішнього Copilot.

Ризики та наслідки

Ініціатива Альтмана може створити напругу у відносинах з Microsoft. Хоча компанії офіційно залишаються союзниками, їхні інтереси все частіше перетинаються. Для ринку це означає посилення конкуренції: якщо OpenAI вдасться залучити розробників на свою платформу, GitHub може втратити монополію на інструменти для спільної розробки.

Наразі OpenAI утримується від офіційних коментарів, а проект перебуває на стадії внутрішньої розробки. Однак цей крок чітко вказує на стратегію компанії: перетворитися з постачальника технологій на повноцінного гравця ринку програмного забезпечення, який володіє власною інфраструктурою.

Нагадаємо, що GitHub готує автоматичне рішення для боротьби з низькоякісними пул-реквестами.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Найбільш обговорювані статті

Google додає нові функції та вкладки в TranslateGoogle додає нові функції та вкладки в Translate
Кіберпанк японською: 9 найкращих аніме в жанрі «технології нас погублять»Кіберпанк японською: 9 найкращих аніме в жанрі «технології нас погублять»
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Китай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» СШАКитай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» США
Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.RГригорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R
Microsoft теж виходить на ринок агентів. Зустрічайте Copilot TasksMicrosoft теж виходить на ринок агентів. Зустрічайте Copilot Tasks
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики
Google запускає Nano Banana 2: генерація зображень до 4КGoogle запускає Nano Banana 2: генерація зображень до 4К
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні

 

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

10 репозиторіїв GitHub, що підвищать скіл у розробці

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 5 днів назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 2 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 3 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 2 дні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 2 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 3 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

Новини

OpenAI розробляє власного конкурента GitHub

 04.03.2026 10:21

Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000

 04.03.2026 08:49

Робота в офісі з відкритим плануванням провокує вигорання працівників — дослідження

 03.03.2026 17:45

LLM-моделі навчились деанонімізовувати фейкові акаунти в соцмережах

 03.03.2026 16:47

Для Claude Code створили аудіоплагін: відтворює звуки відеоігор під час кодування

 03.03.2026 15:43

Google Home отримує нові функції Gemini: опис з камер у реальному часі

 03.03.2026 14:32

«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші

 03.03.2026 12:35

«Сегмент доступних за ціною ПК зникне до 2028 року»: експерти дають невтішний прогноз

 03.03.2026 09:47

Цифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млн

 03.03.2026 08:48

Claude тепер може читати ваші розмови з ChatGPT

 02.03.2026 18:40

Спецпроєкти

ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
2.
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
3.
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
4.
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
5.
Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль
6.
«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші
7.
Google додає нові функції та вкладки в Translate
8.
«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики
9.
Цифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млн
10.
«Де докази, Ілон?»: суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: