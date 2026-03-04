OpenAI розробляє власного конкурента GitHub

Компанія OpenAI розробляє власну платформу для програмістів. За повідомленнями інсайдерів, вона має стати прямим конкурентом GitHub. Це рішення виглядає нестандартним, оскільки GitHub належить корпорації Microsoft — головному інвестору та стратегічному партнеру OpenAI, пише Neowin.

Протягом останніх років Microsoft та OpenAI демонстрували зразкову синергію: Microsoft інвестувала в стартап Сема Альтмана понад $13 мільярдів, а GitHub першим інтегрував технології OpenAI у свій інструмент Copilot, що значно удосконалило написання коду. Проте, схоже, амбіції очільника OpenAI виходять за межі партнерства — тепер ця компанія прагне створити власну закриту екосистему для розробників.

Чого очікувати від нової платформи?

Згідно з даними видання The Information, новий продукт OpenAI буде не просто сховищем для зберігання коду, а інтелектуальним середовищем наступного покоління.

Очевидно, майбутня платформа матиме глибоку інтеграція зі штучним інтелектом. На відміну від GitHub, де ШІ є додатковою функцією, альтернатива від OpenAI може бути побудована навколо нейромереж з самого початку. Це означає автоматичне тестування, виправлення помилок у реальному часі та генерацію архітектури проектів «під ключ».

Власний сервіс дозволить OpenAI напряму збирати дані про те, як програмісти пишуть код, що критично важливо для навчання майбутніх LLM-моделей. Крім того, новий проект може бути пов’язаний з розробкою агентів, які здатні самостійно виконувати завдання з програмування, що виходить за межі можливостей нинішнього Copilot.

Ризики та наслідки

Ініціатива Альтмана може створити напругу у відносинах з Microsoft. Хоча компанії офіційно залишаються союзниками, їхні інтереси все частіше перетинаються. Для ринку це означає посилення конкуренції: якщо OpenAI вдасться залучити розробників на свою платформу, GitHub може втратити монополію на інструменти для спільної розробки.

Наразі OpenAI утримується від офіційних коментарів, а проект перебуває на стадії внутрішньої розробки. Однак цей крок чітко вказує на стратегію компанії: перетворитися з постачальника технологій на повноцінного гравця ринку програмного забезпечення, який володіє власною інфраструктурою.

