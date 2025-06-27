logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 27/06/2025

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft планує змінити архітектуру безпеки Windows. Зокрема, компанія виведе антивірусне програмне забезпечення з ядра операційної системи, щоб запобігти збоям, подібним до минулорічного виведення з ладу 8,5 млн комп’ютерів через оновлення CrowdStrike. Про це повідомляє The Verge.

Щоб покращити безпеку ядра Windows, фахівці Microsoft створюють нову платформу безпеки кінцевих точок (Endpoint) системи у співпраці з CrowdStrike, Bitdefender, ESET, Trend Micro та багатьма іншими постачальниками антивірусного софту.

У Microsoft підкреслюють, що нові стандарти Windows створюються спільно з десятками компаній-партнерів. При цьому корпорація не вказує партнерам те, як мають працювати їх API, а чекає на рекомендації постачальників, щоб забезпечити безпеку та надійність.

Ще однією важливою частиною Windows, яка використовує драйвери рівня ядра, є механізми захисту від шахрайства в іграх. Microsoft веде переговори з гейм-розробниками про те, як зменшити використання ядра. Іноді шахраї цілеспрямовано втручаються в роботу свого ПК, щоб вимкнути захист і запустити чит-механізми.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що Microsoft змінить дизайн так званого «синього екрану смерті» (Blue Screen of Death, BSoD) після 40 років використання в різних системах сімейства Windows. Незабаром він стане чорним,

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Найбільш обговорювані статті

Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестиційСтартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
«Київстар» представив власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud
Протягом року число ШІ-вакансій у LinkedIn зросло в шість разівЗа рік число ШІ-вакансій у LinkedIn зросло в шість разів
IT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкриваютьIT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкривають
CEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунівCEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунів
Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11
OpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачемOpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачем
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Як знайти роботу в IT та пройти співбесіду: рекомендації Microsoft

Microsoft додала Copilot на GPT-4 до свого програмного забезпечення

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 2 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 2 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 4 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 1 місяць назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 1 тиждень назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 2 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
Новини - 1 місяць назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%
Новини - 3 тижні назад
Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з’явиться в липні

Новини

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

 16 хвилин назад

Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store

 1 годину назад

Реліз LLM-моделі DeepSeek R2 затримується. Причина в Nvidia

 5 години назад

Мова програмування Rust оновлена до версії 1.88

 6 години назад

Microsoft відмовляється від «синього екрану смерті» Windows після 40 років використання

 7 години назад

Українські компанії Haiqu та Respeecher потрапили до списку технологічних лідерів за версією Світового економічного форуму

 19 години назад

Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»

 1 день назад

Збій в роботі «Резерв+». Міноборони пояснило причину проблеми

 1 день назад

Мову програмування Swift буде адаптовано для розробки Android-додатків

 1 день назад

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

 1 день назад

Спецпроєкти

Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Топ текстів тижня
1.
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
2.
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
3.
Через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти
4.
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO
5.
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
6.
51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь
7.
Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей
8.
Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11
9.
Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій
10.
Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: