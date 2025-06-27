Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

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Microsoft планує змінити архітектуру безпеки Windows. Зокрема, компанія виведе антивірусне програмне забезпечення з ядра операційної системи, щоб запобігти збоям, подібним до минулорічного виведення з ладу 8,5 млн комп’ютерів через оновлення CrowdStrike. Про це повідомляє The Verge.

Щоб покращити безпеку ядра Windows, фахівці Microsoft створюють нову платформу безпеки кінцевих точок (Endpoint) системи у співпраці з CrowdStrike, Bitdefender, ESET, Trend Micro та багатьма іншими постачальниками антивірусного софту.

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У Microsoft підкреслюють, що нові стандарти Windows створюються спільно з десятками компаній-партнерів. При цьому корпорація не вказує партнерам те, як мають працювати їх API, а чекає на рекомендації постачальників, щоб забезпечити безпеку та надійність.

Ще однією важливою частиною Windows, яка використовує драйвери рівня ядра, є механізми захисту від шахрайства в іграх. Microsoft веде переговори з гейм-розробниками про те, як зменшити використання ядра. Іноді шахраї цілеспрямовано втручаються в роботу свого ПК, щоб вимкнути захист і запустити чит-механізми.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що Microsoft змінить дизайн так званого «синього екрану смерті» (Blue Screen of Death, BSoD) після 40 років використання в різних системах сімейства Windows. Незабаром він стане чорним,

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