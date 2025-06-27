Microsoft відмовляється від «синього екрану смерті» Windows після 40 років використання

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Microsoft змінить дизайн так званого «синього екрану смерті» (Blue Screen of Death, BSoD) після 40 років використання в різних системах сімейства Windows. Незабаром він стане чорним, повідомляє The Verge.

З екрану BSoD приберуть великий сумний смайлік та QR-код, який веде на сайт технічної підтримки Microsoft. На новому чорному екрані залишиться код помилки та дані про те, який системний драйвер викликав проблему.

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«Це спроба внести ясність, надати більш повну інформацію, що дозволить нам і клієнтам дійти до суті проблеми та швидше її вирішити», — пояснив віце-президент Microsoft Девід Вестон.

Очікується, що Microsoft представить новий дизайн BSoD в оновленні Windows 11 «пізніше цього літа». У корпоративному блозі вже опублікували зображення із новим дизайном екрану смерті у чорному кольорі.

Microsoft використовує екран BSoD на синьому фоні з часу випуску Windows 1.0, яка з’явилась в листопаді 1985 року. Майже 20 років зовнішній вигляд екрану практично не змінювався. Однак у 2012 році, з релізом операційної системи Windows 8, до нього додали сумний смайлік, ще через чотири роки — QR-код.

Про те, що Microsoft готується змінити дизайн екрану смерті, вперше стало відомо наприкінці березня цього року. Але тоді очікували, що BSoD стане зеленим.

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