Microsoft відмовляється від «синього екрану смерті» Windows після 40 років використання
Microsoft змінить дизайн так званого «синього екрану смерті» (Blue Screen of Death, BSoD) після 40 років використання в різних системах сімейства Windows. Незабаром він стане чорним, повідомляє The Verge.
З екрану BSoD приберуть великий сумний смайлік та QR-код, який веде на сайт технічної підтримки Microsoft. На новому чорному екрані залишиться код помилки та дані про те, який системний драйвер викликав проблему.
«Це спроба внести ясність, надати більш повну інформацію, що дозволить нам і клієнтам дійти до суті проблеми та швидше її вирішити», — пояснив віце-президент Microsoft Девід Вестон.
Очікується, що Microsoft представить новий дизайн BSoD в оновленні Windows 11 «пізніше цього літа». У корпоративному блозі вже опублікували зображення із новим дизайном екрану смерті у чорному кольорі.
Microsoft використовує екран BSoD на синьому фоні з часу випуску Windows 1.0, яка з’явилась в листопаді 1985 року. Майже 20 років зовнішній вигляд екрану практично не змінювався. Однак у 2012 році, з релізом операційної системи Windows 8, до нього додали сумний смайлік, ще через чотири роки — QR-код.
Про те, що Microsoft готується змінити дизайн екрану смерті, вперше стало відомо наприкінці березня цього року. Але тоді очікували, що BSoD стане зеленим.
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