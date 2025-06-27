logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 27/06/2025

Microsoft відмовляється від «синього екрану смерті» Windows після 40 років використання

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft змінить дизайн так званого «синього екрану смерті» (Blue Screen of Death, BSoD) після 40 років використання в різних системах сімейства Windows. Незабаром він стане чорним, повідомляє The Verge.

З екрану BSoD приберуть великий сумний смайлік та QR-код, який веде на сайт технічної підтримки Microsoft. На новому чорному екрані залишиться код помилки та дані про те, який системний драйвер викликав проблему.

«Це спроба внести ясність, надати більш повну інформацію, що дозволить нам і клієнтам дійти до суті проблеми та швидше її вирішити», — пояснив віце-президент Microsoft Девід Вестон.

Очікується, що Microsoft представить новий дизайн BSoD в оновленні Windows 11 «пізніше цього літа». У корпоративному блозі вже опублікували зображення із новим дизайном екрану смерті у чорному кольорі.

Microsoft використовує екран BSoD на синьому фоні з часу випуску Windows 1.0, яка з’явилась в листопаді 1985 року. Майже 20 років зовнішній вигляд екрану практично не змінювався. Однак у 2012 році, з релізом операційної системи Windows 8, до нього додали сумний смайлік, ще через чотири роки — QR-код.

Про те, що Microsoft готується змінити дизайн екрану смерті, вперше стало відомо наприкінці березня цього року. Але тоді очікували, що BSoD стане зеленим.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Microsoft відмовляється від «синього екрану смерті» Windows після 40 років використання

Найбільш обговорювані статті

Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілейAnthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей
CEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунівCEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунів
Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11
OpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачемOpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачем
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Українці надіслали через «Резерв+» більше 4 тисяч заявок на ІТ-вакансії у війську
Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестиційСтартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій
У Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувачаВ Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Як знайти роботу в IT та пройти співбесіду: рекомендації Microsoft

Microsoft додала Copilot на GPT-4 до свого програмного забезпечення

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 2 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 4 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 1 місяць назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 1 тиждень назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 2 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
Новини - 1 місяць назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%
Новини - 3 тижні назад
Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з’явиться в липні

Новини

Microsoft відмовляється від «синього екрану смерті» Windows після 40 років використання

 39 хвилин назад

Українські компанії Haiqu та Respeecher потрапили до списку технологічних лідерів за версією Світового економічного форуму

 13 години назад

Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»

 18 години назад

Збій в роботі «Резерв+». Міноборони пояснило причину проблеми

 19 години назад

Мову програмування Swift буде адаптовано для розробки Android-додатків

 22 години назад

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

 22 години назад

Google представила безкоштовну версію Gemini CLI для роботи з кодом через LLM

 1 день назад

В Україні може з’явитися спеціальний правовий режим для оборонно-промислового комплексу Defence City

 2 дні назад

Google випустила генератор зображень Imagen 4. Він буде безкоштовним протягом «обмеженого часу»

 2 дні назад

В Україні підрахували, коли у розробників найбільше зростає зарплата

 2 дні назад

Спецпроєкти

Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Топ текстів тижня
1.
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
2.
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
3.
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
4.
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
5.
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO
6.
51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь
7.
Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей
8.
Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій
9.
Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11
10.
Через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: