Вашингтон погрожує Польщі тарифами через новий податок на цифрові платформи

Варшава не має наміру відмовлятися від оподаткування цифрових платформ — навіть під тиском адміністрації Трампа. Міністр фінансів Польщі Анджей Домански підтвердив, що робота над відповідним законопроєктом триває, незважаючи на попередження про можливі торговельні санкції з боку США, пише Bloomberg.

«Податки в Польщі встановлюємо ми»

Законопроєкт передбачає збір у розмірі до 3% з доходів великих цифрових платформ. Його вже розкритикували американські технологічні гіганти, зокрема Google, назвавши ініціативу несправедливою та такою, що завдасть шкоди бізнесу.

Однак Домански дав чітку відповідь: «Представники американської адміністрації висловлюють далекосяжний скептицизм, але я залишаюся непохитним — саме ми встановлюємо податки в Польщі», — процитувало міністра агентство PAP.

Вашингтон погрожує тарифами

Заява Доманського пролунала після того, як торговий представник США Джеймісон Грір у понеділок виступив перед комітетом Палати представників. За його словами, він особисто обговорював польський законопроєкт із Доманським і натякнув на можливе запровадження тарифів у разі ухвалення закону.

Грір навів конкретний приклад: він показав польському міністру копію американського звіту щодо аналогічного французького цифрового податку часів першого президентства Трампа, який у підсумку обернувся тарифами проти Парижа. «Я сказав: “Я справді не хочу опинитися в ситуації, коли доведеться випустити звіт, де замість Франції буде написано Польща”», — процитувало Гріра видання. За його словами, Домански «отримав меседж».

Законопроєкт іде далі

Податок застосовуватиметься до компаній із річним глобальним доходом понад 1 мільярд євро та доходами в Польщі від 25 мільйонів злотих (близько 6,9 млн доларів). Фактично під дію закону потраплять переважно американські та китайські технологічні корпорації.

Ініціатором законопроєкту є віцепрем’єр і міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський. Він повідомив на полях конференції ImpactCEE, що в кінці травня або в червні документ буде розіслано іншим міністерствам на погодження, а його ключові положення залишаться без змін.

Утім, доля законопроєкту досі залишається невизначеною. Торік сам Домански заявляв, що його відомство не працює над цим законом і що шанси на його ухвалення вважає низькими. Тепер же міністр змінив тон і підтримав ініціативу колеги по коаліції.

Нагадаємо, днями компанія OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn