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Новини 08/05/2025

В Україні вже зареєстрували 7129 IT-ФОПів за перші чотири місяці 2025 року

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

За перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстрували 81 928 нових ФОП, з них більше 7 тисяч — в ІТ-сфері. Про це повідомили в DOU.

Це на 9% менше, ніж торік за той самий період. Водночас кількість закриттів зросла на 44% — 119 895 ФОПів припинили діяльність.

Серед нових ФОП друге місце за популярністю займає IT-сфера — 7 129 або 8,7% від загальної кількості обрали IT або консалтинг у програмуванні. На першому місці сфера роздрібної торгівлі, яку обрали 20 763 нових підприємців. Трійку замикає оптова торгівля — 6 216 ФОПів.

Київ залишається лідером за кількістю нових ФОПів — в цьому році тут зареєстрували 11,6 тис. або 14,2% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровська область — 7,8 тис. (9,6%), далі йде Львівська область — 6,1 тис. (7,6%).

61% від всіх ФОП в 2025 році зареєстрували жінки.

Партнер видання

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