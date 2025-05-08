В Україні вже зареєстрували 7129 IT-ФОПів за перші чотири місяці 2025 року
За перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстрували 81 928 нових ФОП, з них більше 7 тисяч — в ІТ-сфері. Про це повідомили в DOU.
Це на 9% менше, ніж торік за той самий період. Водночас кількість закриттів зросла на 44% — 119 895 ФОПів припинили діяльність.
Серед нових ФОП друге місце за популярністю займає IT-сфера — 7 129 або 8,7% від загальної кількості обрали IT або консалтинг у програмуванні. На першому місці сфера роздрібної торгівлі, яку обрали 20 763 нових підприємців. Трійку замикає оптова торгівля — 6 216 ФОПів.
Київ залишається лідером за кількістю нових ФОПів — в цьому році тут зареєстрували 11,6 тис. або 14,2% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровська область — 7,8 тис. (9,6%), далі йде Львівська область — 6,1 тис. (7,6%).
61% від всіх ФОП в 2025 році зареєстрували жінки.
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