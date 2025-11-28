/>
Новини 28/11/2025 09:28

Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ

Дмитро Сімагін

Журналіст

Кабінет міністрів України погодився з пропозицією скасувати податкові пільги в обмін на новий пакет фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Як повідомляє Bloomberg, уряд планує запровадити ПДВ для всіх ФОПів з доходом понад 1 млн грн на рік. «Під ніж» підуть пільги для тих, хто працює на єдиному податку.

На сьогодні підприємці зі статусом ФОП, які отримують понад 1 млн грн річного доходу (або близько $2000 на місяць) мають право не реєструватися як платники ПДВ, за умови, якщо вони платять єдиний податок на третій групі. Під цю категорію підпадає більшість ІТ-фахівців: практично всі висококваліфіковані працівники, senior- та middle-розробники.

Міжнародний валютний фонд у середу оголосив про досягнення попередньої домовленості щодо чотирирічної програми фінансування для України обсягом близько $8 млрд. У відповідь уряд пообіцяв скасувати низку податкових пільг, які заважають кращому наповненню державного бюджету.

Прихильники скасування пільг пояснюють свою позицію тим, що статус ФОП широко використовується великими українськими компаніями та мережами ресторанів для мінімізації податкових виплат.

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, зараз уряду необхідно уникнути неефективних витрат, впроваджувати заходи з мобілізації внутрішніх доходів, зокрема через розширення податкової бази: в тому числі, шляхом оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту товарів широкого вжитку та скасування винятків щодо реєстрації платників ПДВ. Депутат передбачає, що економічний ефект від детінізації має бути значно більшим, ніж прогнозовані в проекті державного бюджету 60 млрд грн.

 

Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ

 28.11.2025 09:28

