/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/03/2026 12:30

Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія Anthropic навчила агента на базі LLM Claude керувати комп’ютером Mac замість користувача. У Claude Cowork та Claude Code модель може сама відкривати файли, керувати браузером, запускати інструменти розробки та виконувати завдання через інтерфейс комп’ютера. Передавати завдання агенту можна безпосередньо зі смартфона через функцію Dispatch, пише 9to5mac.

Роботу нової функції компанія продемонструвала на YouTube. На відео Claude використовує комп’ютер у режимах Cowork та Code і самостійно виконує завдання приблизно так само, як користувач: він не тільки легко відкриває та редагує файли, але й виконує більш складні завдання. 

Нова функція з’явиться на macOS для користувачів платних тарифів Claude Pro та Claude Max у форматі дослідницького preview-доступу.

Claude тепер може сам керувати комп'ютером замість користувача

Автоматизацією Claude для платформи Mac компанія Anthropic тепер сама впроваджує підхід, який раніше пов’язували лише з агентом OpenClaw. Тепер у цьому сегменті працює не тільки OpenAI, яка взяла під свою опіку OpenClaw, але й інші великі гравці, в тому числі Perplexity Computer та Manus, які є частиною Meta.

Кілька днів тому Anthropic анонсувала ще один новий інструмент автоматизації — Claude Code Channels, який вже встигли назвати «вбивцею OpenClaw». Завдяки йому можна керувати агентами Claude Code безпосередньо з месенджерів Telegram або Discord.

Нагадаємо, не так давно розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга.

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: