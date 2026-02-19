the-page
tradfi
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 19/02/2026 08:40

Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга

Дмитро Сімагін

Автор новин

Австрійський програміст Пітер Штайнбергер, який створив OpenClaw — найпопулярніший на сьогодні агент штучного інтелекту (209 тис. зірок на GitHub), дав прогноз щодо майбутнього програмного забезпечення. За його словами, агенти у стилі OpenClaw знищать 80% додатків.

«Кожна програма зараз — це просто дуже повільний API, хочуть вони цього чи ні», — заявив він в інтерв’ю Лексу Фрідману.

Два дні тому Штайнбергер приєднався до OpenAI за умови, що OpenClaw збереже відкритий код, а проектом керуватиме незалежний фонд. Перед цим між Семом Альтманом і Марком Цукербергом відбулось справжнє змагання: кожен з них намагався представити австрійцю найкращу пропозицію щодо придбання. 

Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга

Пітер Штайнбергер

Як пояснив Штайнбергер, компанія OpenAI привабила його готовністю надати майже необмежені обчислювальні потужності та доступ до передової інфраструктури, тоді як підхід керівника Meta був більш персональним — Цукерберг провів тиждень, використовуючи OpenClaw, і надіслав детальний відгук.

«Марк фактично весь тиждень грався з моїм продуктом і надсилав мені щось на кшталт: «О, це чудово». Або: «Це лайно. О, мені потрібно це змінити». Або ж кумедні маленькі анекдоти», — сказав Штайнбергер про Цукерберга.

Він додав, що подзвонив CEO Meta у WhatsApp, де вони обговорювали Claude Code та Codex. Цукерберг йому тоді розповів, що перед дзвінком Штайнбергера він писав код.

Творець OpenClaw пояснив, що перед ним стояв вибір між «мільярдною пропозицією» та свободою. «Мої умови полягають у тому, щоб проект залишався з відкритим вихідним кодом», — сказав Штайнбергер. «Можливо, це буде модель, подібна до Chrome і Chromium. Я думаю, що це занадто важливо, ніж просто віддати компанії, щоб та зробила його своїм».

OpenClaw — це персональний помічник на основі штучного інтелекту, який підтримує локальний запуск на пристрої користувача. Агент вміє запускати код у пісочниці, використовувати інструменти, зберігати пам’ять, інтегруватися з месенджерами та керувати програмами на рівні ПК.

Хоча агент підтримує роботу з будь-якою LLM, за останніми рекомендаціями OpenClaw краще використовувати через тариф Anthropic Pro/Max + Opus 4.6: «для довгострокової безпеки та кращої стійкості до швидкого впровадження».

Нагадаємо, що на думку деяких інвесторів, компанії, які займаються розробкою прикладного програмного забезпечення, зараз зіткнулись з екзистенційною загрозою з боку штучного інтелекту.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга

Найбільш обговорювані статті

Дефіцит оперативної пам'яті погіршується: «один із типів DRAM подорожчав на 75% лише за місяць»Дефіцит оперативної пам’яті погіршується: «один із типів DRAM подорожчав на 75% лише за місяць»
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Microsoft випустила бету TypeScript 6.0. Це останній реліз на базі JavaScriptMicrosoft випустила бету TypeScript 6.0. Це останній реліз на базі JavaScript
У Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузераУ Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузера
Найсучасніші функції Claude стали безкоштовними для всіхНайсучасніші функції Claude стали безкоштовними для всіх
Google: невідомі намагались клонувати Gemini, відправивши 100 000 запитів про внутрішню роботу LLMGoogle: невідомі намагались клонувати Gemini, відправивши 100 000 запитів про внутрішню роботу LLM
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
OpenAI випустила GPT-5.3-Codex-Spark: пише код у 15 разів швидше, але є нюансOpenAI випустила GPT-5.3-Codex-Spark: пише код у 15 разів швидше, але є нюанс
«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений новим китайським генератором відео Seedance 2.0«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений китайським генератором відео Seedance 2.0
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Новий агент Zoom зможе виконувати роботу замість користувача

Дослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від Цукерберга

Абсолютний рекорд: Amazon втратив ринкову вартість на $1 трлн

Білл Гейтс: незабаром у кожної людини буде свій агент штучного інтелекту

Марк Цукерберг збирається звільнити всіх middle-розробників вже в 2025 році

Маск, Бенкман-Фрід та Безос претендують на звання найгіршого айтівця 2022 року

Вам не належить нічого. Ваші телефон, фільми, фото, музика — не ваші

Марк Цукерберг офіційно заявив про звільнення ще 10 тис. співробітників Meta

Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп'ютерів Mac: черги до 6 тижнів

«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»

Технарів «за двері»: в Meta очікуються нові масові звільнення

Хантінг розробників, злив секретів і копіювання Twitter: Ілон Маск погрожує судом Threads

Новий агент ChatGPT може керувати всім комп'ютером і виконувати завдання за вас

Агент автоматизації роботи з кодом JetBrains Junie став публічно доступним

«Революція в робочих процесах»: Fujitsu повністю автоматизувала роботу команд розробки ПЗ

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder

Новий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спите

Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO

Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів

Марк Цукерберг заявив, що зібрав «команду мрії» для розробки суперінтелекту

Новий агент GitHub може фіксити баги, додавати функції та відкривати згенерований код у VS Code

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 4 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 7 днів назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 1 тиждень назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 6 днів назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 3 дні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 1 тиждень назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 6 днів назад
«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений китайським генератором відео Seedance 2.0
Новини - 7 днів назад
У Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузера

Новини

Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга

 19.02.2026 08:40

Copilot і Grok можна використовувати як проксі-сервери для шкідливого ПЗ — дослідження

 18.02.2026 17:37

«Заблокувати контент з України»: Кремль нарешті озвучив головну вимогу до Telegram

 18.02.2026 16:08

В Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачам

 18.02.2026 14:49

Після зламу Notepad++ захистили за допомогою подвійного блокування

 18.02.2026 12:06

Anthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLM

 18.02.2026 10:06

У 2027 році Apple представить три нові гаджети, в тому числі кулон

 18.02.2026 08:41

В Android з'явиться функція автоматичного копіювання файлів на Google Диск

 17.02.2026 17:02

Програмістів рівня Senior/Lead запрошують до участі в кіберопераціях ЗСУ. Платять за результат

 17.02.2026 15:46

«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра

 17.02.2026 14:37

Спецпроєкти

Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Топ текстів тижня
1.
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
2.
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
3.
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
4.
«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений китайським генератором відео Seedance 2.0
5.
У Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузера
6.
«Революція в робочих процесах»: Fujitsu повністю автоматизувала роботу команд розробки ПЗ
7.
«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра
8.
Ілон Маск звинуватив філософа, який навчає LLM Claude, у відсутності дітей
9.
Anthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLM
10.
Вперше в історії. Штучний інтелект посварився з розробником після того, як той відхилив його код

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: