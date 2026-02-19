Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга

Австрійський програміст Пітер Штайнбергер, який створив OpenClaw — найпопулярніший на сьогодні агент штучного інтелекту (209 тис. зірок на GitHub), дав прогноз щодо майбутнього програмного забезпечення. За його словами, агенти у стилі OpenClaw знищать 80% додатків.

«Кожна програма зараз — це просто дуже повільний API, хочуть вони цього чи ні», — заявив він в інтерв’ю Лексу Фрідману.

Два дні тому Штайнбергер приєднався до OpenAI за умови, що OpenClaw збереже відкритий код, а проектом керуватиме незалежний фонд. Перед цим між Семом Альтманом і Марком Цукербергом відбулось справжнє змагання: кожен з них намагався представити австрійцю найкращу пропозицію щодо придбання.

Як пояснив Штайнбергер, компанія OpenAI привабила його готовністю надати майже необмежені обчислювальні потужності та доступ до передової інфраструктури, тоді як підхід керівника Meta був більш персональним — Цукерберг провів тиждень, використовуючи OpenClaw, і надіслав детальний відгук.

«Марк фактично весь тиждень грався з моїм продуктом і надсилав мені щось на кшталт: «О, це чудово». Або: «Це лайно. О, мені потрібно це змінити». Або ж кумедні маленькі анекдоти», — сказав Штайнбергер про Цукерберга.

Він додав, що подзвонив CEO Meta у WhatsApp, де вони обговорювали Claude Code та Codex. Цукерберг йому тоді розповів, що перед дзвінком Штайнбергера він писав код.

Творець OpenClaw пояснив, що перед ним стояв вибір між «мільярдною пропозицією» та свободою. «Мої умови полягають у тому, щоб проект залишався з відкритим вихідним кодом», — сказав Штайнбергер. «Можливо, це буде модель, подібна до Chrome і Chromium. Я думаю, що це занадто важливо, ніж просто віддати компанії, щоб та зробила його своїм».

OpenClaw — це персональний помічник на основі штучного інтелекту, який підтримує локальний запуск на пристрої користувача. Агент вміє запускати код у пісочниці, використовувати інструменти, зберігати пам’ять, інтегруватися з месенджерами та керувати програмами на рівні ПК.

Хоча агент підтримує роботу з будь-якою LLM, за останніми рекомендаціями OpenClaw краще використовувати через тариф Anthropic Pro/Max + Opus 4.6: «для довгострокової безпеки та кращої стійкості до швидкого впровадження».

Нагадаємо, що на думку деяких інвесторів, компанії, які займаються розробкою прикладного програмного забезпечення, зараз зіткнулись з екзистенційною загрозою з боку штучного інтелекту.

