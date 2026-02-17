the-page
tradfi
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 17/02/2026 11:17

«Мало хто виживе»: інвестори продають акції компаній-розробників програмного забезпечення

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанії, які займаються розробкою прикладного програмного забезпечення, стикаються з екзистенційною загрозою з боку штучного інтелекту. Саме так вважає Нік Еванс, керуючий фондом Polar Capital з портфелем $12 млрд, пише Bloomberg.

На його думку, лише кілька компаній переживуть болісні потрясіння, які на них чекають. Еванс прогнозує, що більшість з них піде шляхом газет у 2000-х роках, коли друковані ЗМІ були знищені інтернетом.

Побоювання, що інструменти штучного інтелекту, такі як Claude Cowork, порушать роботу софтверних компаній, вже призвело до падіння їхньої вартості. Біржовий індекс, який відстежує сектор програмного забезпечення США, з початку січня впав на 22%, що різко контрастує з акціями виробників мікрочіпів, які злетіли на тлі зростання попиту.

«Мало хто виживе»: інвестори продають акції компаній-розробників програмного забезпечення

За словами Еванса, прикладне програмне забезпечення, яке допомагає користувачам виконувати такі завдання, як написання документів та управління заробітною платою, виглядає особливо ризикованим. Окрім невеликої позиції в Microsoft Corp., фонд Polar Capital продав усі інші активи в цьому секторі. «Ми не повернемося до цих компаній», — заявив Нік Еванс.

Інвестор переконаний: інструменти кодування на основі штучного інтелекту настільки вдосконалилися, що вже можуть копіювати та модифікувати значну частину існуючого програмного забезпечення. Це означає, що відомі компанії почали стикатись з набагато більшою конкуренцією.

Крах ринку розробки ПЗ може створити ще один головний біль для цих компаній. Співробітники часто отримують акції як частину своєї компенсації, тому менеджерам, можливо, доведеться компенсувати втрачену вартість акцій, виплачуючи більше готівки, сказав Еванс. Будь-які спроби купити стартапи у сфері штучного інтелекту для стимулювання зростання можуть посилити фінансове навантаження, сказав він.

Є галузі програмного забезпечення, які Еванс вважає менш вразливими до збоїв. У січні фонд Polar Capital збільшив частку в компаніях-розробниках інфраструктурного програмного забезпечення, які забезпечують основу систем підтримки для додатків.

На Волл-стріт вже точаться дебати щодо масштабів загрози. Стратеги JPMorgan Chase минулого тижня заявили, що акції компаній-розробників програмного забезпечення все ще можуть відновитися. 

Нагадаємо, кілька днів тому компанія Spotify повідомила, що її найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня».

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > «Мало хто виживе»: інвестори продають акції компаній-розробників програмного забезпечення

Найбільш обговорювані статті

Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Python все ще лідер, але втрачає популярність — рейтинг TIOBEPython все ще лідер, але втрачає популярність — рейтинг TIOBE
Штучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплатиШтучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати
GPT-5.3-Codex інтегровано в GitHub Copilot: продуктивність агентів зросла на 25%GPT-5.3-Codex інтегровано в GitHub Copilot: продуктивність агентів зросла на 25%
В Google з'явився інструмент для видалення ваших інтимних фото з результатів пошукуВ Google з’явився інструмент для видалення ваших інтимних фото з результатів пошуку
«Програміст з КНДР може носити ваше прізвище»: нова схема обману роботодавців«Програміст з КНДР може носити ваше прізвище»: нова схема обману роботодавців
Microsoft готує реліз Windows 11 26H1, але завантажити чи оновитися ви не зможетеMicrosoft готує реліз Windows 11 26H1, але завантажити чи оновитися ви не зможете
ChatGPT Deep Research оновлено: дослідження на базі окремих сайтів, повноекранний перегляд з навігацієюChatGPT Deep Research оновлено: дослідження на базі окремих сайтів, повноекранний перегляд з навігацією
Ілон Маск: мені потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутниківІлон Маск: мені потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутників
Дохідність – 10% річних у доларах. Як вкластися в будівлі для «Сільпо» та інших мереж без мільйонів

Дохід – 9,5% в USD щомісяця, серед орендарів – «Сільпо». Як стати співвласником прибуткового об'єкта

Роздумуєте про пасивний дохід? Які є плюси інвестування в нерухомість на Тенерифе

Дорогі квадратні метри і дефіцит житла: що робить нерухомість в Києві вигідною інвестицією та які є ризики

Українці можуть купити частину будівлі, яку орендує найвідоміша мережа фастфуду. Скільки треба вкласти

В Україні з'явився новий фонд для IT-стартапів — на старті готові інвестувати до $1 млн

YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

Половина айтівців не хоче працювати після 35, але 36% важко зробити заощадження — опитування

Холдинг InSoft.Partners додав до екосистеми компанію Vakoms

Держава продає готелі на Майдані Незалежності. Стати співвласником за 4000 грн можете і ви. Чому це вигідно?

Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій

Польські інвестори продовжують скуповувати перспективні українські IT-компанії

Вітчизняна ШІ-платформа Tur.ai залучила $1,45 млн інвестицій

Засновник українського стартапу 3DLook створив холдинг для купівлі дрібних IT-компаній

Куди інвестують українці у 2025 році?

Фонд Oppenheimer Acceleration інвестував у два нові мілтек ШІ-стартапи

Українець створив «eBay для логістики» — AI-платформа AiDeliv знижує вартість доставки в США з Китаю на 15-60%

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 4 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 5 днів назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 7 днів назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 4 дні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 7 днів назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 1 день назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 дні назад
«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений китайським генератором відео Seedance 2.0
Новини - 5 днів назад
У Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузера

Новини

«Мало хто виживе»: інвестори продають акції компаній-розробників програмного забезпечення

 17.02.2026 11:17

У Telegram тепер можна створити власного агента на базі Manus. Безкоштовно

 17.02.2026 09:49

«Революція в робочих процесах»: Fujitsu повністю автоматизувала роботу команд розробки ПЗ

 17.02.2026 08:39

Claude Code тепер приховує назви файлів, з якими він працював. Розробники протестують

 16.02.2026 17:32

Дефіцит оперативної пам'яті погіршується: «один із типів DRAM подорожчав на 75% лише за місяць»

 16.02.2026 16:03

Ілон Маск звинуватив філософа, який навчає LLM Claude, у відсутності дітей

 16.02.2026 14:43

Google оновлює розширення Conductor для Gemini CLI. Тепер воно автоматично аналізує якість вашого коду

 16.02.2026 11:20

Студенти більше не хочуть вчитись на факультетах інформатики. Але не проти вивчати штучний інтелект

 16.02.2026 09:51

Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп'ютерів Mac: черги до 6 тижнів

 16.02.2026 08:42

Google Docs тепер може стисло переказати ваш текст голосом

 13.02.2026 17:15

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Топ текстів тижня
1.
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
2.
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
3.
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
4.
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
5.
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
6.
«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений китайським генератором відео Seedance 2.0
7.
У Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузера
8.
«Програміст з КНДР може носити ваше прізвище»: нова схема обману роботодавців
9.
Штучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати
10.
Ілон Маск: мені потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутників

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: