«Мало хто виживе»: інвестори продають акції компаній-розробників програмного забезпечення

Компанії, які займаються розробкою прикладного програмного забезпечення, стикаються з екзистенційною загрозою з боку штучного інтелекту. Саме так вважає Нік Еванс, керуючий фондом Polar Capital з портфелем $12 млрд, пише Bloomberg.

На його думку, лише кілька компаній переживуть болісні потрясіння, які на них чекають. Еванс прогнозує, що більшість з них піде шляхом газет у 2000-х роках, коли друковані ЗМІ були знищені інтернетом.

Побоювання, що інструменти штучного інтелекту, такі як Claude Cowork, порушать роботу софтверних компаній, вже призвело до падіння їхньої вартості. Біржовий індекс, який відстежує сектор програмного забезпечення США, з початку січня впав на 22%, що різко контрастує з акціями виробників мікрочіпів, які злетіли на тлі зростання попиту.

За словами Еванса, прикладне програмне забезпечення, яке допомагає користувачам виконувати такі завдання, як написання документів та управління заробітною платою, виглядає особливо ризикованим. Окрім невеликої позиції в Microsoft Corp., фонд Polar Capital продав усі інші активи в цьому секторі. «Ми не повернемося до цих компаній», — заявив Нік Еванс.

Інвестор переконаний: інструменти кодування на основі штучного інтелекту настільки вдосконалилися, що вже можуть копіювати та модифікувати значну частину існуючого програмного забезпечення. Це означає, що відомі компанії почали стикатись з набагато більшою конкуренцією.

Крах ринку розробки ПЗ може створити ще один головний біль для цих компаній. Співробітники часто отримують акції як частину своєї компенсації, тому менеджерам, можливо, доведеться компенсувати втрачену вартість акцій, виплачуючи більше готівки, сказав Еванс. Будь-які спроби купити стартапи у сфері штучного інтелекту для стимулювання зростання можуть посилити фінансове навантаження, сказав він.

Є галузі програмного забезпечення, які Еванс вважає менш вразливими до збоїв. У січні фонд Polar Capital збільшив частку в компаніях-розробниках інфраструктурного програмного забезпечення, які забезпечують основу систем підтримки для додатків.

На Волл-стріт вже точаться дебати щодо масштабів загрози. Стратеги JPMorgan Chase минулого тижня заявили, що акції компаній-розробників програмного забезпечення все ще можуть відновитися.

Нагадаємо, кілька днів тому компанія Spotify повідомила, що її найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня».

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn