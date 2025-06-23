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Новини 23/06/2025

Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Стартап Cluely, який випустив інструмент для непомітного використання штучного інтелекту на технічних співбесідах, залучив $15 млн венчурних інвестицій. Лід-інвестором став відомий фонд Andreessen Horowitz, повідомляє Bloomberg.

У Andreessen Horowitz не стали коментувати раунд інвестицій, оскільки в соціальних мережах підтримку інструмента для обману сприйняли з критикою. Співзасновник Cluely Рой Лі заявив, що оцінка його бізнесу виросла до $120 млн, хоча в його команді працює лише кілька людей.

Ідея стартапу полягає в створенні інтерфейсу, який дає можливість зручно скопіювати текст запитання та згенерованої відповіді. Також в інтерфейсі є спеціальне прозоре вікно, яке можна помістити в будь-яку частину екрану.

21-річного Роя Лі раніше виключили з Колумбійського університету за розробку інструмента Interview Coder, який також допомагав кандидатам шахраювати на співбесідах. За словами самого Роя, завдяки цьому інструменту йому вдалось успішно пройти співбесіди на стажування в Amazon, Facebook і TikTok. 

Лі запевняє, що близько 10% усіх стажерів у Google вже користувалися його програмою.

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