ChatGPT замість лікаря: чому мільйони людей запитують медичні поради у чат-ботів

Британці дедалі частіше звертаються до чат-ботів із питаннями про симптоми хвороб замість того, щоб записатись на прийом до свого сімейного лікаря — і це навряд чи та цифрова революція в охороні здоров’я, яку хтось планував.

Згідно з новим дослідженням Королівського коледжу Лондона, кожен сьомий житель Великої Британії вже використовував штучний інтелект замість звернення до лікаря чи медичної служби. Ще кожен десятий зізнався, що замінив чат-ботом професійну психологічну допомогу, пише The Register.

Головна причина — зручність: її назвали 46% опитаних. На другому місці — звичайна цікавість (45%). Ще 39% пояснили, що вдавалися до ШІ через невпевненість — не знали, чи достатньо серйозні їхні симптоми, щоб турбувати лікаря.

Дослідження охопило понад 2 000 дорослих і показало, що ШІ-системи фактично стали «додатковим експертом» для британців — тоді як регулятори досі сперечаються про те, що взагалі вважати «медичним застосуванням нейромереж».

Втім, є і тривожна тенденція: приблизно кожен п’ятий учасник опитування зазначив, що порада чат-бота відбила в нього бажання звернутися до фахівця. А 21% і зовсім відмовилися від контакту з медичною службою — і все через те, що їм сказав ШІ.

Суспільна довіра до штучного інтелекту в медицині теж виглядає неоднозначно. Британці майже порівну розділилися щодо того, чи варто залучати нейромережі до клінічних рішень: 37% підтримують цю ідею, 38% — проти. Жінки загалом більш скептично налаштовані, ніж чоловіки, і значно частіше наполягають на тому, що пацієнти повинні знати, коли ШІ бере участь у їхньому лікуванні.

Цікавий парадокс: молоді люди виявилися найбільш критичними. Майже половина респондентів віком 18–24 роки виступила проти використання штучного інтелекту для медичних консультацій — це значно більше, ніж серед людей старше 65 років (36%).

При цьому громадськість явно перебільшує масштаб присутності штучного інтелекту в медицині. Опитані вважають, що близько 39% терапевтів вже застосовують ШІ при прийнятті клінічних рішень — насправді ж ця цифра ледве сягає 8%.

Професор Ґрем Лорд, виконавчий директор King’s Health Partners, застеріг: коли щось іде не так з ШІ-інструментами, відповідальність зазвичай перекладається на клініцистів — навіть якщо вони майже не мають контролю над тим, як ці системи впроваджуються.

Схоже, хтось у британській охороні здоров’я вже добре розуміє, яка паперова тяганина на нього чекає.

Нагадаємо: Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу. Відрізнити від роботу вченого практично неможливо.