Новий тренд: у кожній восьмій IT-вакансії в Україні згадується штучний інтелект
Кожна восьма IT-вакансія, розміщена в українському сервісі пошуку роботи Djinni, сьогодні згадує AI або LLM — це 12% від загального числа оголошень. Але за цією цифрою ховається величезний розкид між спеціальностями: від 3% у HR до 62% у Data Science.
Показово, що навіть у суміжних професіях розрив буває разючим. Художникам навички роботи з інструментами штучного інтелекту потрібні майже у кожній п’ятій вакансії (20%), тоді як дизайнерам — лише у 13%. Python-розробники та фулстеки мають знати AI-assisted coding у третині пропозицій, а від Java чи PHP-спеціалістів цього чекають лише у 6–7% випадків. Схожа картина в тестуванні: мануальники бачать AI у 3% вакансій, автоматизатори — вже у 13%.
|Категорія
|Частка згадувань AI чи LLM у вакансіях
|Data Science
|62%
|Python, Fullstack
|33%
|Node.js
|21%
|Data Engineer
|21%
|Artist
|19%
|SEO
|17%
|Data Analyst
|16%
|Design
|13%
|QA Automation
|13%
|.NET, JavaScript, DevOps, Security
|11%
|Product Manager
|11%
|C++
|9%
|PHP
|7%
|Support
|7%
|Java
|6%
|Marketing
|6%
|Recruiter
|5%
|Business Analyst
|5%
|Project Manager
|5%
|Sysadmin
|4%
|QA
|4%
|Sales
|4%
|HR
|3%
Цікаво виглядає і порівняння між продуктовими та проєктними ролями. Продакт-менеджери дедалі частіше повинні вміти швидко прототипувати — звідси 11% ШІ-вакансій у цій категорії. Проджект-менеджери та бізнес-аналітики поки тримаються на рівні 5%.
Загальна логіка прочитується чітко: чим ближча роль до генерації контенту, даних чи коду — тим вищі очікування щодо знання штучного інтелекту. Решта поки що в буферній зоні, але тренд однозначний.
