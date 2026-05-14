Новий тренд: у кожній восьмій IT-вакансії в Україні згадується штучний інтелект

Кожна восьма IT-вакансія, розміщена в українському сервісі пошуку роботи Djinni, сьогодні згадує AI або LLM — це 12% від загального числа оголошень. Але за цією цифрою ховається величезний розкид між спеціальностями: від 3% у HR до 62% у Data Science.

Показово, що навіть у суміжних професіях розрив буває разючим. Художникам навички роботи з інструментами штучного інтелекту потрібні майже у кожній п’ятій вакансії (20%), тоді як дизайнерам — лише у 13%. Python-розробники та фулстеки мають знати AI-assisted coding у третині пропозицій, а від Java чи PHP-спеціалістів цього чекають лише у 6–7% випадків. Схожа картина в тестуванні: мануальники бачать AI у 3% вакансій, автоматизатори — вже у 13%.

Категорія Частка згадувань AI чи LLM у вакансіях Data Science 62% Python, Fullstack 33% Node.js 21% Data Engineer 21% Artist 19% SEO 17% Data Analyst 16% Design 13% QA Automation 13% .NET, JavaScript, DevOps, Security 11% Product Manager 11% C++ 9% PHP 7% Support 7% Java 6% Marketing 6% Recruiter 5% Business Analyst 5% Project Manager 5% Sysadmin 4% QA 4% Sales 4% HR 3%

Цікаво виглядає і порівняння між продуктовими та проєктними ролями. Продакт-менеджери дедалі частіше повинні вміти швидко прототипувати — звідси 11% ШІ-вакансій у цій категорії. Проджект-менеджери та бізнес-аналітики поки тримаються на рівні 5%.

Загальна логіка прочитується чітко: чим ближча роль до генерації контенту, даних чи коду — тим вищі очікування щодо знання штучного інтелекту. Решта поки що в буферній зоні, але тренд однозначний.

