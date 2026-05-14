Новини 14/05/2026 12:18

Новий тренд: у кожній восьмій IT-вакансії в Україні згадується штучний інтелект

Олександр Остапенко

Кожна восьма IT-вакансія, розміщена в українському сервісі пошуку роботи Djinni, сьогодні згадує AI або LLM — це 12% від загального числа оголошень. Але за цією цифрою ховається величезний розкид між спеціальностями: від 3% у HR до 62% у Data Science.

Показово, що навіть у суміжних професіях розрив буває разючим. Художникам навички роботи з інструментами штучного інтелекту потрібні майже у кожній п’ятій вакансії (20%), тоді як дизайнерам — лише у 13%. Python-розробники та фулстеки мають знати AI-assisted coding у третині пропозицій, а від Java чи PHP-спеціалістів цього чекають лише у 6–7% випадків. Схожа картина в тестуванні: мануальники бачать AI у 3% вакансій, автоматизатори — вже у 13%.

Категорія Частка згадувань AI чи LLM у вакансіях
Data Science 62%
Python, Fullstack 33%
Node.js 21%
Data Engineer 21%
Artist 19%
SEO 17%
Data Analyst 16%
Design 13%
QA Automation 13%
.NET, JavaScript, DevOps, Security 11%
Product Manager 11%
C++ 9%
PHP 7%
Support 7%
Java 6%
Marketing 6%
Recruiter 5%
Business Analyst 5%
Project Manager 5%
Sysadmin 4%
QA 4%
Sales 4%
HR 3%

Цікаво виглядає і порівняння між продуктовими та проєктними ролями. Продакт-менеджери дедалі частіше повинні вміти швидко прототипувати — звідси 11% ШІ-вакансій у цій категорії. Проджект-менеджери та бізнес-аналітики поки тримаються на рівні 5%.

Загальна логіка прочитується чітко: чим ближча роль до генерації контенту, даних чи коду — тим вищі очікування щодо знання штучного інтелекту. Решта поки що в буферній зоні, але тренд однозначний.

Новий тренд: у кожній восьмій IT-вакансії в Україні згадується штучний інтелект

