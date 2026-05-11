logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 11/05/2026 10:42

OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30

Дмитро Сімагін

Редактор

OpenAI підняла ціни на доступ до своєї нової моделі GPT-5.5 через API — і підняла відчутно. За 1 мільйон токенів тепер треба платити $5 за вхідні дані, $0,50 за кешовані вхідні та $30 за вихідні. Для порівняння, попередня LLM-модель GPT-5.4 коштувала відповідно $2,50, $0,25 та $15, пише The Register.

OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30

Компанія намагається виправдати подорожчання підвищеною ефективністю обробки. OpenAI стверджує, що GPT-5.5 є розумнішою та значно ефективнішою з токенів — тобто дає кращі результати, витрачаючи їх менше. Проте незалежні аналітики ці запевнення перевірили й дійшли менш оптимістичних висновків.

Згідно з аналізом платформи OpenRouter, реальні витрати при використанні GPT-5.5 зросли на 49–92% залежно від довжини запиту. При довгих промптах обсягом понад 10 000 токенів зростання частково компенсується коротшими відповідями моделі. При коротких запитах, до 10 000 токенів, вартість зростає сильніше, тоді як час генерації не скорочується.

За вимірами OpenRouter, для довгих запитів GPT-5.5 генерує на 19–34% менше токенів у відповіді — це єдиний реальний виграш для тих, хто працює з великими обсягами тексту.

Картина збитків у галузі теж невтішна. Попри статус лідерів ринку, ні OpenAI, ні Anthropic не є прибутковими: за прогнозами, за підсумками 2026 року збитки OpenAI складуть $14 млрд, а Anthropic — $11 млрд. На цьому фоні тиск на підвищення цін виглядає цілком закономірним.

Anthropic при цьому обрала інший підхід до комунікації: Claude Opus 4.7 вийшов без офіційного підвищення прейскуранту й з обіцянками покращеного токенізатора. Однак OpenRouter з’ясував, що на практиці модель теж подорожчала: при запитах довше 2 000 токенів реальні витрати зросли на 12–27% з урахуванням кешування, хоча короткі запити до 2 000 токенів у деяких випадках навіть дещо здешевшали.

Висновок простий: незалежно від того, як це подається в прес-релізах, використання топових ІІ-моделей стає дорожчим. І схоже, ця тенденція нікуди не зникне.

Нагадаємо, кілька днів тому компанія OpenAI додала анімованих помічників у Codex.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30

Найбільш обговорювані статті

«Керується заздрощами і бажанням знищити конкурента»: OpenAI публікує свою версію конфлікту з Маском«Керується заздрощами і бажанням знищити конкурента»: OpenAI публікує свою версію конфлікту з Маском
Цукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання LlamaЦукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання Llama
Anthropic представила 10 готових агентів для фінансових завданьAnthropic представила 10 готових агентів для фінансових завдань
Google Chrome 147 таємно «з'їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLMGoogle Chrome 147 таємно «з’їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLM
Агент OpenClaw отримав кредитну картку: одразу злив усі паролі незнайомцюАгент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє розробкиПрограмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, де покращився чат-ботOpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
Codex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновленняCodex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновлення
Діти навчились обходити вікову верифікацію в інтернеті — достатньо намалювати вусаДіти навчились обходити вікову верифікацію в інтернеті — достатньо намалювати вуса
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Що таке gRPC і як він працює

«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

Від NASA до Spotify: 5 крутих безкоштовних API 2022 року

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Чотири альтернативи Postman, які варто розглянути після останнього оновлення

Резидентні проксі: гнучке рішення для маскування своїх ботів і скриптів

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Топ текстів
Новини - 1 тиждень назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 4 дні назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 3 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 1 місяць назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub

Новини

OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30

 11.05.2026 10:42

За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю

 11.05.2026 08:45

Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів

 08.05.2026 17:02

З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину

 08.05.2026 16:00

OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code

 08.05.2026 14:43

КНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішення

 08.05.2026 11:07

Хто в Україні вміє впроваджувати CRM: з'явився перший незалежний рейтинг інтеграторів

 08.05.2026 10:41

40% розробників C++ використовують штучний інтелект, але довіра до нього залишається низькою — опитування

 08.05.2026 10:09

ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

 08.05.2026 08:34

Темний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступ

 07.05.2026 18:01
Топ текстів тижня
1.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
2.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
3.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
4.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
5.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
6.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
7.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
8.
Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
9.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
10.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: