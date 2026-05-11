OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30

OpenAI підняла ціни на доступ до своєї нової моделі GPT-5.5 через API — і підняла відчутно. За 1 мільйон токенів тепер треба платити $5 за вхідні дані, $0,50 за кешовані вхідні та $30 за вихідні. Для порівняння, попередня LLM-модель GPT-5.4 коштувала відповідно $2,50, $0,25 та $15, пише The Register.

Компанія намагається виправдати подорожчання підвищеною ефективністю обробки. OpenAI стверджує, що GPT-5.5 є розумнішою та значно ефективнішою з токенів — тобто дає кращі результати, витрачаючи їх менше. Проте незалежні аналітики ці запевнення перевірили й дійшли менш оптимістичних висновків.

Згідно з аналізом платформи OpenRouter, реальні витрати при використанні GPT-5.5 зросли на 49–92% залежно від довжини запиту. При довгих промптах обсягом понад 10 000 токенів зростання частково компенсується коротшими відповідями моделі. При коротких запитах, до 10 000 токенів, вартість зростає сильніше, тоді як час генерації не скорочується.

За вимірами OpenRouter, для довгих запитів GPT-5.5 генерує на 19–34% менше токенів у відповіді — це єдиний реальний виграш для тих, хто працює з великими обсягами тексту.

Картина збитків у галузі теж невтішна. Попри статус лідерів ринку, ні OpenAI, ні Anthropic не є прибутковими: за прогнозами, за підсумками 2026 року збитки OpenAI складуть $14 млрд, а Anthropic — $11 млрд. На цьому фоні тиск на підвищення цін виглядає цілком закономірним.

Anthropic при цьому обрала інший підхід до комунікації: Claude Opus 4.7 вийшов без офіційного підвищення прейскуранту й з обіцянками покращеного токенізатора. Однак OpenRouter з’ясував, що на практиці модель теж подорожчала: при запитах довше 2 000 токенів реальні витрати зросли на 12–27% з урахуванням кешування, хоча короткі запити до 2 000 токенів у деяких випадках навіть дещо здешевшали.

Висновок простий: незалежно від того, як це подається в прес-релізах, використання топових ІІ-моделей стає дорожчим. І схоже, ця тенденція нікуди не зникне.

