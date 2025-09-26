logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/09/2025

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Meta представила нову LLM-модель для розробки програмного забезпечення під назвою Code World Model (CWM). Стверджується, що вона здатна передбачати поведінку програми до її запуску, у тому числі виявляти ризик зациклювання. Про це пише The Decoder.

Code World Model навчена на 120 мільйонах запусків Python-коду, з фіксацією покрокових перетворень змінних та стану системи. Для цього команда Meta створила понад 35 тисяч виконуваних Docker-контейнерів. Це дозволило CWM освоїти як синтаксис, так і семантику мов програмування.

По бенчмарках CWM демонструє відносно високі результати: 65,8% на SWE-bench Verified (вирішення реальних помилок у коді), 68,6% на LiveCodeBench, 96,6% на Math-500 і 76% на аналізі на AIME 2024. Виконуючи аналіз складності алгоритмів, на тесті BigOBench вона посіла друге місце в прогнозуванні тимчасової складності.

Однією з особливостей Code World Mode є вміння відновлювати функції з опису завдання та очікуваних результатів. Тобто, модель здатна йти від постановки проблеми до готового рішення, перевіряючи свої гіпотези у процесі роботи. Це відкриває перспективи для автоматизованого пошуку помилок, оптимізації програм та створення більш інтелектуальних агентів для подальшої розробки.

Модель має 32 мільярди параметрів, може працювати на одному GPU Nvidia H100 з 80 ГБ пам’яті та підтримує контекстні вікна до 131 000 токенів. Meta виклала її у відкритий доступ під дослідницькою ліцензією разом на платформі Hugging Face.

У компанії підкреслюють, що CWM — це поки суто дослідницький проект, вона не призначена для комерційного використання або спілкування через чат-бот. 

Головна > Новини > Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Найбільш обговорювані статті

Google запускає в Україні пільговий тарифний план передплати Google AI PlusGoogle запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Чи зможуть українські IT-фахівці працювати в США? Білий дім роз'яснює нові правила видачі робочих віз H-1BЧи зможуть українські IT-фахівці працювати в США? Білий дім роз’яснює нові правила видачі робочих віз H-1B
«Половина наших працівників ніколи не працювали в офісі», — співзасновник SoftServe«Половина наших працівників ніколи не працювали в офісі», — співзасновник SoftServe
«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідженняХто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Як отримати офер за день? Компанія OBRIO запускає Mobile Hiring DayЯк отримати офер за день? Компанія OBRIO запускає Mobile Hiring Day
Набридливі банери на сайтах «прийняти cookie» незабаром можуть зникнутиНабридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
У ChatGPT з'являться додаткові платні функціїУ ChatGPT з’являться додаткові платні функції
Мінцифри: чат-бот «Дії» матиме голосовий інтерфейс з підтримкою суржикаМінцифри: чат-бот «Дії» матиме голосовий інтерфейс з підтримкою суржика
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Вигадують собі задачі і байдикують: звільнення в Meta серйозно вдарили по мотивації працівників

«Отримувала $190 тис. і нічого не робила»: ексрекрутерка Meta поділилася «історією успіху»

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Теорія мертвого інтернету стала реальністю, і люди її ненавидять

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Facebook заробив $30 млн на рекламі заборонених акаунтів: серед найбільших замовників — компанія з України

Zoom інтегрував ШІ Open AI: є віртуальний коворкінг і можна «наздоганяти» мітинги

Фальшивий найм назло конкурентам: ексспівробітниця розкрила подробиці звільнень в Meta

«Роботи немає, пішов займатися серфінгом»: звільнений дата-саєнтист Meta згадав «трудові будні»

У Facebook розробили безкоштовний інструмент для JavaScript: що це та як встановити

Дослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від Цукерберга

Meta, Microsoft і Amazon запустили опенсорс-конкурента Google Maps

Абсолютний рекорд: Amazon втратив ринкову вартість на $1 трлн

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

«Податок на Google» приніс Україні 3,5 млрд грн в першому кварталі цього року

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 3 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 2 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 2 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 2 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 3 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 2 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 3 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
Новини - 2 тижні назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Новини

У ChatGPT з'явиться реклама. Як мінімум, для безкоштовних користувачів

 54 хвилини назад

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

 2 години назад

OpenAI представила функцію push-повідомлень ChatGPT Pulse

 6 години назад

Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі

 7 години назад

Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік

 8 години назад

Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові

 1 день назад

GitHub Copilot тепер може автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NET

 1 день назад

OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код

 1 день назад

Програмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софту

 2 дні назад

Дві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідження

 2 дні назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
2.
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
3.
Rust може стати обов’язковою залежністю в Git 3.0
4.
Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source
5.
У ChatGPT з’являться додаткові платні функції
6.
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
7.
Як отримати офер за день? Компанія OBRIO запускає Mobile Hiring Day
8.
Perplexity випустила агента для електронної пошти
9.
Microsoft відкриває загальний доступ до фреймворку розробки Windows ML
10.
Мінцифри: чат-бот «Дії» матиме голосовий інтерфейс з підтримкою суржика

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: