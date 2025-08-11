Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

Партнер видання

Компанія xAI зробила LLM-модель Grok 4 безкоштовною для всіх користувачів, хоча з деякими обмеженнями. Про це повідомлено в акаунті Grok в X. Користувачі підтверджують відкриття безкоштовного доступу, хоча офіційного анонсу від компанії ще не надходило.

Що стосується обмежень, то безкоштовним користувачам доступно до 5 запитів кожні 12 годин через X або програму Grok. Також можна безкоштовно скористатись генератором відео Grok Imagine. Про це кілька днів тому повідомили з офіційного акаунту X:

«Безкоштовний доступ до Grok 4 дозволяє користувачам отримати нові можливості. Модель в 10 разів потужніша за Grok 3, вміє відповідати швидше ChatGPT, а також здатна шепотіти, співати і змінювати інтонації в голосовому режимі».

Нові LLM-моделі Grok 4 та Grok 4 Heavy були представлені компанією Ілона Маска в липні 2025 року. Під час релізу стверджувалось, що нова модель перевершує всіх найближчих конкурентів.

Наприклад, у математичній олімпіаді AIME 25 модель Grok 4 видала 100% правильних відповідей, при цьому вона здатна симулювати зіткнення двох чорних дір прямо у браузері, а також давати аналіз за очікуваними результатами різних спортивних подій.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому xAI зіткнулася з критикою. Як стало відомо, що від співробітників компанії Ілона Маска вимагають встановити на особисті пристрої програму для стеження Hubstaff. Нібито це необхідно для моніторингу продуктивності при навчанні моделі Grok.